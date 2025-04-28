持修開唱一半突喊：我脫囉！　「肌肉全看光」掀全場激動爆叫

▲持修26日在北流舉辦《愛》巡演最終場。（圖／野聲音娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

持修26日在北流舉辦《愛》巡演最終場，一開場持修身穿炙紅時尚大衣，晶瑩剔透的幾何方塊與立體字視覺，凸顯〈有一說一〉的張力，接著他帶來〈我還在你的夢裡嗎〉鋼琴版，一曲〈血肉〉讓全場瞬間熱血沸騰，當持修脫掉長大衣，白T-shirt、牛仔褲外罩搖滾百褶長裙，呈現持修特色風格，也讓勤健身的成果展露無遺，掀起滿座觀眾歡呼聲不斷。

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▲▼持修一連演唱多首經典夯歌。（圖／野聲音娛樂提供）



持修喝了一口水後對大家說：「那我脫囉。」掀起一陣躁動，持修表示：「我沒想過可以在這裡開演唱會，以前只記得北流很大，現在我真的來這唱了，好爽！你們都是來看我的耶，不管怎麼樣，今天都會留在我的腦海裡！」隨即演唱〈根本不是我對手〉。

而寵粉的持修為這次巡演想了一個新的酷東西，幸運被選中的歌迷，可以現場挑一張噴火龍貼紙，貼在持修的吉他上，表現好的更能獲得他最近特別買的神奇寶貝物種「耿鬼」，就是這樣突然一個轉身，持修雙手沾滿紅色顏料，和幸運歌迷的趣味互動，為當晚演出再掀一波高潮。



演唱會接近尾聲，持修感謝工作團隊以及最愛的家人，終於來到巡演最終章，這段時間一直在忙，因為工作東奔西跑，每當持修在不同地方醒來時，都會想說自己身在何方，持修感性地說：「這段時間我一直在想接下來的人生，自己要成為怎麼樣的人？小時候想成為最棒、最厲害的，現在只想跟家人吃飯，大家有機會要跟最愛的人多相處，珍惜這些時光。」最後，在〈掰掰〉的歡樂歌聲與大合照，漫天飛舞的金色彩帶，為持修首次亞洲巡演《愛》劃下完美句點。

