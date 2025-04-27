《順風》龍女80歲凍齡外表都沒變！　重磅進軍YT界：我心理年齡才20歲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓長壽劇《順風婦產科》紅遍2000年代，就連台灣觀眾也深受戲劇影響，至今每幕都是經典片段。演員鮮于龍女飾演「媽媽」角色，當年只有53歲，如今20餘年過去，她已經近80歲，數年來都活躍於螢幕前，24日重磅宣布要進軍YouTube界，開設自己的頻道「順風鮮于龍女」，吸引大批粉絲朝聖。

▲龍女與當年演《順風婦產科》時，外表幾乎沒變。（圖／翻攝自龍女YouTube、八大電視台）



鮮于龍女高齡80歲（若以韓國年齡計算為81歲），但她不只外表逆齡，心智更是永保青春，24日正式開設自己的YouTube頻道「順風鮮于龍女」，她穿著一身華麗的淡藍色禮服，並戴上網紗帽，在鏡頭前宣誓：「我決定要成為『最高齡』的YouTuber。」

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▲龍女重磅進軍YT界。（圖／翻攝自龍女YouTube）



頻道秉持活到老玩到老的精神，鮮于龍女幽默表示：「除了做壞事以外的事，我都想試試看！」她活潑地在鏡頭前手舞足蹈，對著身旁的嘉賓說：「所以我把她們都叫來了，因為她們更好笑！」她不忘自虧「現在經營的成本為負成長」。

▲龍女是南韓首位婚前懷孕的女星，當年她只有23歲。（圖／翻攝自龍女YouTube）



身為演藝圈內最高齡的YTR，鮮于龍女更是當時首位婚前懷孕的女星，出道不到2、3年就懷孕生子，她講起自己的情史、出生地，彷彿在講古，逗得製作單位不斷笑出聲音。最後她也表示開設頻道的原因還有，「我想告訴媽媽們不要只待在家裡，無條件要出門去，開著車不論去哪都好。」

▲龍女強調自己「心理年齡才20歲」。（圖／翻攝自龍女YouTube）



有趣的是，鮮于龍女雖是南韓最高齡藝人進軍YouTube界，但她不忘警告製作單位：「不要把我塑造成『最高齡』，因為我心理年齡才20歲。」句句都是金句，引起大批粉絲朝聖留言「龍女好好笑，好像在看《順風婦產科》」、「龍女太可愛了」。