江祖平未婚夫強壓她在床上！男星返台八「戲裡外都愛吃醋」惹怒妻

記者黃庠棻／台北報導

久未在八點檔現身的周昱綸（阿布），近期加入三立熱播台劇《願望》，飾演女主角楊可欣（江祖平飾）的未婚夫柯廷偉。這次回歸台八，他一登場就引發觀眾熱議，不只角色性格強烈，還因吃醋爆發情緒，上演將江祖平壓在床的激情戲碼，讓粉絲看得臉紅心跳，紛紛直呼「這未婚夫太有戲！」

▲周昱綸（阿布）久違回歸台八，與江祖平有許多對手戲。（圖／三立提供）

《願望》現在劇情描述柯廷偉在發現未婚妻與黃少祺飾演的角色過從甚密後，內心醋意難耐，情緒終於在一場爭執戲中爆發，不顧一切地將江祖平撲倒在床，這場戲不僅考驗演員之間的默契，也讓久未拍攝八點檔的周昱綸壓力破表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周昱綸（阿布）久違回歸台八，與江祖平有許多對手戲。（圖／三立提供）

周昱綸坦言「真的很緊張，因為太久沒拍台八，現場是四機同步拍攝，很多動作跟台詞都要一氣呵成，不能NG，壓力滿大的。」他透露拍攝時非常小心，深怕一個不小心會傷到江祖平，直呼「那場戲有肢體接觸，力道、角度都要精準，拍攝前我們還先對了幾次戲，避免受傷。」

▲周昱綸（阿布）久違回歸台八，與江祖平有許多對手戲。（圖／三立提供）

談起角色，周昱綸也有感而發地說「其實我年輕的時候跟柯廷偉有點像，很有佔有慾，也很會吃醋。」笑說早期和老婆交往時「三天兩頭就為了吃醋吵架，只要她收到男生的訊息，我就會追問到底是誰，有時候還會問得太多，讓她不開心。」隨著成為人夫、人父，個性也逐漸轉變「現在不會那麼計較了，生活重心都在家庭和孩子身上。」

▲周昱綸（阿布）久違回歸台八，與江祖平有許多對手戲。（圖／三立提供）

而這次回歸螢光幕，被江祖平虧「你真的很不貼心耶，就是死直男，連談戀愛都不會了！」讓周昱綸哭笑不得，也打趣回應「真的很久沒這種談戀愛的感覺了！」但也因為有家庭和人生經歷的沉澱，表示這次詮釋柯廷偉，能夠更理解角色的情緒轉折和內心掙扎。

除了戲裡火花十足，戲外周昱綸和江祖平也培養出絕佳默契，周昱綸表示「江祖平很專業，也很照顧對手演員，讓我能安心演出。尤其情緒戲一多，她總會提點我節奏該怎麼抓。」目前劇情也進入高潮，周昱綸與黃少祺之間的「情敵對決」也將逐步升溫。