陳妍希被拍新歡是「酷似陳曉平頭男」！　本人嚴正否認：抵制偷拍

記者劉宛欣／綜合報導

藝人陳妍希與陳曉離婚後，一舉一動都是輿論焦點，26日她被狗仔拍到私下與一名平頭帥哥聚餐，狗仔還形容男方「眉眼酷似陳曉」，消息一出火速攻佔微博熱搜。對此，陳妍希與經紀公司在事後給出回應，指出男方是同公司旗下的男星王炫南，當天只是正常的工作場合，她本人無奈表示「抵制偷拍，遠離藝人私生活」。

▲陳妍希被拍到與王炫南出入同一場合。（圖／翻攝自陳妍希微博、張小寒微博）

陳妍希經紀公司於26日下午發出聲明表示：「藝人陳妍希及藝人王炫南分別為有米影娛及旗下廠牌米夢文化所屬藝人，於近日應節目組製片人及導演組之邀約，因同一項目之合作正常工作見面。」解釋了狗仔拍到的畫面，兩人在與工作人員們會面後，馬上就各自離開，對於狗仔的偷拍、斷章取義行為，公司嚴肅批評「我司予以譴責及抵制」，更放話不排除提告。

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▲公司聲明與陳妍希回應。（圖／翻攝自微博）



聲明的最後，公司也致歉：「抱歉佔用公眾資源，望廣大網友及媒體更多關注演員作品，感謝理解與支持。」不久後，陳妍希本人也透過微博帳號分享該則聲明，無奈寫下「敬請多關注作品，抵制偷拍，遠離藝人私生活。」

此前，知名八卦狗仔「吃瓜少女張小寒」曝光影片，影片中可以看到陳妍希現身餐廳聚餐，離開時眾人走出，其中一位聚餐的帥哥理著平頭、身穿黑衣的高挑帥哥，眉眼酷似陳曉。她戴著墨鏡滿面笑容，並走到帥哥所站的車子旁寒暄告別，之後與助理搭另一輛車子離開。影片最後狗仔喊話「姐，這算是替身文學嗎？」如今，隨著公司聲明澄清，該男子身分正是男星王炫南。