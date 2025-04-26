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《黑澀會》米奇產檢「被告知寶寶體重偏輕」　狂吃牛排榴槤拚養胎

記者王靖淳／綜合報導

女星黃鈺文（米奇）自節目《我愛黑澀會》出身，在2023年大方認愛外國男友，隔年12月宣布懷孕，事後更舉辦性別派對宣布將迎來兒子的出生。目前懷孕33週的她，今（26）日在IG分享一段短片，透露自己被醫生告知寶寶體重太輕，讓她直呼：「要卯起來大吃！」

▲黃鈺文去年宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲▼黃鈺文要老公猜寶寶的體重。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文去年宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

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影片一開始，黃鈺文準備去產檢，在路上她和老公討論目前寶寶的體重，老公率先猜測：「1.8公斤。」讓黃鈺文忍不住笑說：「不不不，太胖了吧，1.6公斤就好了啦！」緊接著，黃鈺文到診所後先量體重，發現自己胖了7公斤，不過後來經醫生診斷後，她被提醒目前寶寶的體重偏輕，因此建議她在回台後需密切注意胎兒的成長狀況。

▲▼黃鈺文。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲▼黃鈺文胖了7公斤。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲▼黃鈺文

為了讓兒子健康地長大，黃鈺文笑曝自己最近狂吃牛排，甚至考慮挑戰傳說中能快速讓寶寶長大的「榴槤」大餐。影片最後，她感性說道：「不敢相信已經長這麼大了！」並透露自己已備好所有文件，將回台專心待產迎接兒子的到來，「回台灣待產前最後一次產檢33週+4，被醫生說寶寶有點過輕，回台灣要卯起來大吃，寶寶加油健康長大。」

▲▼黃鈺文。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

▲▼黃鈺文被告知寶寶體重偏輕。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲▼黃鈺文（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

事實上，黃鈺文在宣布懷孕的喜訊後，不時會透過社群分享孕期生活，日前她才發文提到，孕後期腳狂抽筋、全身發癢，讓她感到相當吃力及難受，形容是目前遇到的「大魔王」情況，讓她好幾個晚上都睡不好，尤其半夜抽筋發作時，她都會因劇痛而忍不住大叫，聲音之大還會把老公給驚醒，「懷孕的抽筋真的不是普通的痛，會一直連續抽。」

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我愛黑澀會, 米奇, 懷孕, 黃鈺文

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