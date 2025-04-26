章若楠《難哄》爆紅！粉絲名「楠朋友」竟挨批媚男　她委屈淚崩

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星章若楠靠著與白敬亭合作的《難哄》攀上事業高峰，成為新一代初戀女神，人氣暴漲的她，也難免遇到酸民，粉絲名為「楠朋友」的她，竟被批評是在「媚男」，對此，她分享了該名稱的由來，並分享了自己與粉絲之間的暖心故事，引起廣大網友熱烈討論。

▲章若楠靠著《難哄》收穫大批粉絲。（圖／翻攝自微博）

章若楠出演電影《悲傷逆流成河》正式出道，當時還處於默默無名階段的她，完全沒想到竟然會有粉絲遠從福建趕來應援，意外的支持令她至今難以忘懷。而那位粉絲在見面會後的微博上，首次提到了「楠朋友」這個詞，意指「章若楠的朋友」，章若楠聽聞後，便決定將這個充滿意義的詞彙，正式定為自己的粉絲名。

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▲章若楠上節目談起粉絲名由來。（圖／翻攝自微博）

在影片中，章若楠坦言：「我覺得這個名字很親切，感覺自己是粉絲的朋友。」她感性表示，這是第一個從網路走到線下、由粉絲親手為她取的名字，因此格外珍惜，「我是真的覺得這個名字讓我覺得很溫暖，特別有意義。」

不過，章若楠也提到有人藉此挑毛病、惡意解讀，對於外界批評她「媚男」的聲音，她無奈地回應：「有些人就是要抓著這個點去說一些話，你沒辦法控制，我也不知道我哪方面的行為讓人覺得有那樣（媚男）。」由於本意遭到誤解，她甚至忍不住當場落淚。

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