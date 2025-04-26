熊仔娶回「鄉民女神」李優還將當爸！　首露面談未來

記者蔡琛儀／台北報導

熊仔今（26日）擔任FragPunk電競活動表演嘉賓，也是他宣布與李優結婚、升格當爸後首度露面，熊仔在台上一口氣帶來6首精彩歌曲，包括〈走到飛〉、〈買榜〉、〈存活〉、〈abc〉等膾炙人口的作品和新歌〈十字路口〉，熊仔說：「我有想怎麼樣挑我的作品能比較適合今天，然後也趁機偷偷塞入了接下來的新作品〈十字路口〉新版。」

▲熊仔擔任FragPunk電競活動表演嘉賓。（圖／FragPunk提供）

熊仔透露最近的生活忙碌，因為正在把自己十年前的第一張專輯《∞無限》重製：「我想幫《∞無限》十週年做一個紀念，因為那時候製作人不是自己，所以一直希望有機會重新自己製作，就是自己製作10年前的自己的一個概念。」目前專輯進度已完成8成，「今天唱的〈十字路口〉這個版本是新編，像副歌也是阿蘭新唱的。」

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聊到遊戲，熊仔笑稱：「雖然忙很多事情，但還是要有時間打電動。我從小因為家裡管得比較嚴，我媽會禁止我打電動，我爸買主機給我，我媽就把主機藏起來；到了高中大學比較自由，所以現在就開始狂打。」熊仔從建中到台大一路是高材生，因為他很懂得自律：「我記得在考基測的時候，我是把自主的把電腦收起來，大概半年吧！忍得很痛苦，所以現在有空檔就報復性地玩。」

▲熊仔日前宣布升格人夫，娶回「鄉民女神」李優。（圖／翻攝自熊仔IG）

這次「FragPunk」主題藝術展名為「破碎的未來」，問熊仔自己面對的是什麼樣的未來？他說：「我覺得是謎樣的未來吧！就是你不知道會發生什麼事情，而且世界變得很快，大家的注意力也都很分散，要在其中還能夠繼續做藝術的話，就要向內自我挖掘。」