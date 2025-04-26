記者吳睿慈／台北報導

南韓影星河正宇過去以電影《與神同行》在台打開高知名度，他26日為了電影《喬王出任務》來台與粉絲見面，前一天率先抵達的他，走在台北街頭享受本土氣氛，更透露「抵達台灣不到兩天的時間，已經走了1萬8千步了」，更為了下次訪台更快速，還辦了快速通關，未來入境時會更便利。

▲河正宇自編自導自演《喬王出任務》，台灣是海外宣傳唯一一站。（圖／車庫娛樂提供）



河正宇26日來台出席電影見面會，熱情與粉絲招呼，更不時展現「河式笑話」逗樂現場粉絲，被問及電影籌備與拍攝的過程中有什麼「最難喬」的事？他笑說：「每一刻都很難喬，要先跟編劇討論方向，接下來要找投資方，接著進行選角，尤其拍攝外景時，就要看老天爺的臉色，我每次都以農夫的心情，祈禱好天氣。」

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▲▼河正宇與影迷分享電影趣事。（圖／車庫娛樂提供）



《喬王出任務》電影充滿黑色喜劇幽默，至於喜劇與黑色喜劇的差別為何？河正宇表示：「喜劇就是當時覺得很搞笑，但黑色喜劇，就是當你想起來會覺得好笑。就像大家都知道我很喜歡走路，走完路之後，遇到很多煩惱、不好的事，走路走一走，那些不好的念頭就會消失，這本身就是一個喜劇。」

他也爆料，電影裡的金義城非常幼稚，「越拍到後面，連我也覺得很好笑，我很喜歡搞笑喜劇，但我更喜歡自己的風格，就是當你回家綁鞋帶時就覺得很好笑，另外兩位演員，李東輝，朴丙垠演員也很好笑。」

▲河正宇來台2天走了1萬8千步。（圖／車庫娛樂提供）



值得一提的是，台灣是《喬王出任務》唯一海外宣傳場次，河正宇特地來台見粉絲表示：「知道很多台灣粉絲支持我，這也是我來的原因，不同於前兩次，我這次比較從容，還在台北街頭散步。」在散步的同時，他也出現靈感：「我覺得台北大街小巷的風景是很電影的，很想把這邊拍下來，希望也可以有機會完成。」這次訪台，他更辦了快速通關，未來入境台灣時更方便與快速。電影已在台上映。