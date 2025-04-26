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茵芙演反派被罵「認心臟沒那麼強」　釣出男友4字護愛

記者王靖淳／綜合報導

女星茵芙最近因出演八點檔《願望》而受到討論，不過也引發部分網友批評與攻擊。為此，她最近透過臉書寫下長文，坦言自己已很少在看網友的留言，「我的心臟沒那麼強壯，禁不起太多酸言酸語，怕會腐蝕我的自信和表演。」貼文一出，吸引大批網友朝聖按讚，就連男友楚翔也現身護愛。

▲▼茵芙演台8被網友罵爆。（圖／翻攝自Facebook／茵芙Demi）

▲茵芙最近出演《願望》。（圖／翻攝自Facebook／茵芙Demi）

茵芙透露最近有人問她會不會在意網友的惡評，甚至怕她之後會因劇情設定而被罵得更難聽。她坦言後來完全沒再看網友留言，「我的心臟沒那麼強壯，禁不起太多酸言酸語，怕會腐蝕我的自信和表演。」她更透露，當初接演角色時，完全沒預料到自己會變反派，「以前都是聽別人說 ，我想天啊什麼時候會輪到我，但既然發生了，也只能接受它。」

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▲▼茵芙演台8被網友罵爆。（圖／翻攝自Facebook／茵芙Demi）

▲茵芙會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／茵芙Demi）

面對觀眾們的謾罵，茵芙提到自己努力培養被討厭的勇氣，不過她也坦言擔心這份勇氣太快就被摧毀。因此她最後才會採取「不看、不聽、不問」的做法，來面對攻擊她的留言。雖然仍有部分網友特地私訊謾罵，為此，茵芙無奈表示：「這個行為真的是……蠻煩的欸哈哈。」

▲▼茵芙演台8被網友罵爆。（圖／翻攝自Facebook／茵芙Demi）

▲茵芙因八點檔角色被網友罵爆。（圖／翻攝自Facebook／茵芙Demi）

茵芙強調，她相信導演和導播會指導需要改進的地方，至於無法改變的部分，「我就努力做到最好。」她表示，每場戲都是她真心盡力的演出，「對我來說，那就已經夠了。」她也特別感謝那些理性提醒「角色不等於本人」的觀眾們，「你們的理性和善意，是我在混亂中最溫暖的光。」

▲▼楚翔

▲楚翔留言安慰茵芙。（圖／翻攝自Facebook／茵芙Demi）

最後，茵芙在文末附上一張過去長髮時期的照片幽默表示，「不可能還有太過入戲的人在這底下罵了吧」，呼籲觀眾們繼續鎖定《願望》，並強調「我們故事還沒演完，敬請期待！」貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言鼓勵她「加油」、「妳很棒」，就連男友楚翔都霸氣護愛「沒事，我在！」

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關鍵字

茵芙, 八點檔, 本土劇, 願望, 鄉土劇

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