李多慧現身熱舞粉絲暴動　談與全恩菲恩怨嚴肅「完全不可能」

記者葉文正／台北報導

被稱為「韓版邱淑貞」的韓籍啦啦隊女神全恩菲，日前被爆來台「簽約失敗」，傳出原因與她過去曾有偏激行為、讓球團望而卻步有關。甚至還扯出同樣韓籍啦啦隊女神李多慧，疑似身邊人向球團發出黑函，對此李多慧出席台隆手創館代言活動時，吸引上百粉絲到場支持，也首度露面回應，神情相當嚴肅。

▲李多慧今日出席活動。（圖／記者莊喬迪攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧日前遭《鏡週刊》報導，疑似身邊人向球團發出黑團，阻止學妹全恩菲在台灣發展，消息曝光後，引發球迷們議論，日前李多慧在台灣的公關顧問回應，強調沒有立場也不可能去影響其他人。而對此李多慧事發後首度露面，被問到這件事情，也直接回應「完全不可能的事情」雙手還亂搖表示立場的堅定。

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▲李多慧今日吸引不少粉絲。（圖／記者莊喬迪攝）

外傳全恩菲當初簽約失敗，是因為李多慧身邊人發布黑函，《鏡週刊》更報導，雖然李多慧人氣沒有下滑，但來台發展的韓援越來越多，廠商選擇變多之下，李多慧收入一定會減少「雖沒聽說是李多慧經紀公司發黑函這件事，但可以理解會傳出來是李多慧經紀公司去推波助瀾」。

▲李多慧捲入全恩菲黑函爭議。（圖／翻攝自李多慧、全恩菲IG）

對此，李多慧台灣公關顧問日前也回應《ETtoday星光雲》，強調李多慧工作不減反增，未來會積極在台灣深耕的同時，也會努力回饋台灣，也舉出之前李多慧受訪時的說法，「看到很多女孩來到台灣有多元的發展，是樂見其成也很替她們開心，默默為她們加油打氣」，否認發黑函攻擊全恩菲。