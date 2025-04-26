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漫畫家爆「前任對正妹獻殷勤」　織織分手2年酸：倒胃口

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和賴賴分手，結束16年感情的她平時除了會把過往感情生活畫進漫畫，也常透過社群回覆網友發布的感情類貼文。最近她公開一張前任後宮照，畫面曝光後其中一名女子更跳出來發聲。為此，織織再留言爆料，前任以前對正妹獻殷勤的舉動，同時也直言：「很倒胃口。」

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織、賴賴分手兩年。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

透過織織回覆的貼文可見，有網友爆料她和賴賴以前被不少人認為「只跟長得好看的人還有大手Coser合照」，同時也透露，在遇到兩人時，不僅打招呼敷衍，就連想合照也各種理由拒絕，結果釣出織織親自回應，澄清這類行為絕非出自她本人，「只跟好看的人打招呼的當然不是我，你肯定是沒看完漫畫吧，而且後來我幾乎不去場次了，因為每次都看他在那對正妹獻殷勤很倒胃口。」

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▲▼織織。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

▲▼織織回覆感情類貼文。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

▲▼織織。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

事實上，織織昨（25）日因曬出一張前任後宮照掀起熱議，照片中可見到她和賴賴及4位女生朋友一起出門跨年，如今在分手後翻出這張照片，讓她忍不住開酸：「都快看不懂是後宮照還是什麼了嘻。」值得一提的是，一名遊戲女實況主事後發文標記織織，透露自己出現在對方公開的照片中，同時也不滿地向她喊話：「妳要爆料可不可以不要爆一半？有怎樣的到底是照片裡的誰？或是誰們？妳就講出來呀，不要搞得好像一張照片裡所有人都是後宮，這樣沒事的人不就很冤？」

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織織, 漫畫家, 分手, 賴賴

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