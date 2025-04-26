ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《嘻蓋骨男孩》表態解放巴勒斯坦　台上喊「去你的以色列」惹死亡威脅

記者蕭采薇／綜合報導

電影《嘻蓋骨男孩》Kneecap三位團員本尊，在近日2025年科切拉（Coachella)）音樂節現場表演上向川普喊話，和現場成千上萬的美國人勇敢表示自己支持力挺「解放巴勒斯坦」的理念，現場熱血沸騰，不料此舉卻引來死亡威脅。

▲《嘻蓋骨男孩》Kneecap在科切拉音樂節上，宣示解放巴勒斯塔理念。（圖／聯影提供）

▲《嘻蓋骨男孩》Kneecap在科切拉音樂節上，宣示解放巴勒斯塔理念。（圖／聯影提供）

近日剛結束的科切拉音樂節中，Kneecap成員莫查拉（Mo Chara）在演出中，頭戴象徵巴勒斯坦身份的黑白格 keffiyeh 圍巾登台，並投影出三段文字訊息：「以色列正對巴勒斯坦人民犯下種族滅絕」、「美國政府持續資助與武裝以色列，縱容其戰爭罪行」、「去你的以色列，解放巴勒斯坦」演出最後，全場觀眾高呼：「解放巴勒斯坦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其勇敢無所畏懼的行為，猶如三位團員自身演出的傳記電影《嘻蓋骨男孩》宣揚母語愛爾蘭語的挑釁情節再現現實。該樂團的經紀人Daniel Lambert受訪表示：「如果有人因真相而感到受傷，那是他們需要面對的事，但說出真相至關重要。」他補充：「幸好這些孩子們（指 Kneecap 嘻蓋骨團員）不怕這麼做。」

不過Daniel也透露，樂團在表演後收到了死亡威脅，稱威脅「嚴重到無法詳細談論」。莫查拉 （Mo Chara）在寫給美國音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）的電子郵件中對此回應，Kneecap 自成立以來「在每一場演出中都談到巴勒斯坦，遠在 2023 年 10 月之前，因為對巴勒斯坦的壓迫和殘暴佔領已經持續了 77 年」他也回應了一些隨之而來的批評。

▲《嘻蓋骨男孩》Kneecap在科切拉音樂節上，宣示解放巴勒斯塔理念。（圖／聯影提供）

▲Kneecap在科切拉音樂節的演出實況。（圖／聯影提供）

他說：「我們認為，當我們有機會時，有責任利用我們的平台來喚起對巴勒斯坦議題的關注。對我們來說，在 Coachella 發聲尤其重要，因為美國是以色列的主要資金來源與武器供應國，而以色列正對加薩進行種族滅絕。」他補充道：「正如我在台上說的，『美國政府明天就可以結束這場種族滅絕。』讓美國年輕人聽見這些、了解真相，是很重要的。」

而他們的演出在音樂節的YouTube直播中被提早切斷，莫查拉告訴《Rolling Stone》：「我們隔天才知道這件事，而且至今沒有人正式聯繫我們。這並不令人意外，大公司不喜歡聽到真相，除非真相符合他們的敘事或有利可圖。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

推薦閱讀

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

嘻蓋骨男孩, Kneecap, 莫查拉, Mo Chara

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思「生病也天天化妝」稱：尊重自己！　掀網友兩派論戰
  2. 張懷秋邀20年摯友王陽明聊人生低潮　「做兄弟」演技遭質疑：你到底行不行？
  3. 漫畫家爆「前任對正妹獻殷勤」　織織分手2年酸：倒胃口
  4. 李多慧煞到韋禮安眼冒粉紅泡泡　粉絲窩啦啦隊排名掉到第三也回應了
  5. 暗黑系少女《星期三》原班人馬回歸　珍娜奧蒂嘉母女持續相愛相殺
  6. 李多慧現身熱舞粉絲暴動　談與全恩菲恩怨嚴肅「完全不可能」
  7. 《嘻蓋骨男孩》表態解放巴勒斯坦　台上喊「去你的以色列」惹死亡威脅
  8. 《不可能的任務》阿湯哥高空攀機翼驚險畫面曝　劇組北極拍攝全員凍僵
  9. 港女星3歲兒「罹罕病天使綜合症」！　赴美治療1年崩潰爆哭
  10. 永野芽郁女主戲份被砍「預告洩徵兆」！日媒揭最慘下場：2個人換掉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366