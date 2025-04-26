《嘻蓋骨男孩》表態解放巴勒斯坦　台上喊「去你的以色列」惹死亡威脅

記者蕭采薇／綜合報導

電影《嘻蓋骨男孩》Kneecap三位團員本尊，在近日2025年科切拉（Coachella)）音樂節現場表演上向川普喊話，和現場成千上萬的美國人勇敢表示自己支持力挺「解放巴勒斯坦」的理念，現場熱血沸騰，不料此舉卻引來死亡威脅。

▲《嘻蓋骨男孩》Kneecap在科切拉音樂節上，宣示解放巴勒斯塔理念。（圖／聯影提供）



近日剛結束的科切拉音樂節中，Kneecap成員莫查拉（Mo Chara）在演出中，頭戴象徵巴勒斯坦身份的黑白格 keffiyeh 圍巾登台，並投影出三段文字訊息：「以色列正對巴勒斯坦人民犯下種族滅絕」、「美國政府持續資助與武裝以色列，縱容其戰爭罪行」、「去你的以色列，解放巴勒斯坦」演出最後，全場觀眾高呼：「解放巴勒斯坦！」

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其勇敢無所畏懼的行為，猶如三位團員自身演出的傳記電影《嘻蓋骨男孩》宣揚母語愛爾蘭語的挑釁情節再現現實。該樂團的經紀人Daniel Lambert受訪表示：「如果有人因真相而感到受傷，那是他們需要面對的事，但說出真相至關重要。」他補充：「幸好這些孩子們（指 Kneecap 嘻蓋骨團員）不怕這麼做。」

不過Daniel也透露，樂團在表演後收到了死亡威脅，稱威脅「嚴重到無法詳細談論」。莫查拉 （Mo Chara）在寫給美國音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）的電子郵件中對此回應，Kneecap 自成立以來「在每一場演出中都談到巴勒斯坦，遠在 2023 年 10 月之前，因為對巴勒斯坦的壓迫和殘暴佔領已經持續了 77 年」他也回應了一些隨之而來的批評。

▲Kneecap在科切拉音樂節的演出實況。（圖／聯影提供）

他說：「我們認為，當我們有機會時，有責任利用我們的平台來喚起對巴勒斯坦議題的關注。對我們來說，在 Coachella 發聲尤其重要，因為美國是以色列的主要資金來源與武器供應國，而以色列正對加薩進行種族滅絕。」他補充道：「正如我在台上說的，『美國政府明天就可以結束這場種族滅絕。』讓美國年輕人聽見這些、了解真相，是很重要的。」

而他們的演出在音樂節的YouTube直播中被提早切斷，莫查拉告訴《Rolling Stone》：「我們隔天才知道這件事，而且至今沒有人正式聯繫我們。這並不令人意外，大公司不喜歡聽到真相，除非真相符合他們的敘事或有利可圖。」