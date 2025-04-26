丁噹人緣太好！　過生日1個月爽吃10個蛋糕

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹生日當天宣布11月15日將在台北小巨蛋開唱，喜歡和歌迷近距離的她，為了小巨蛋演唱會量身打造環型延伸舞台，讓丁噹可以穿越人海近距離對歌迷演唱，這回相隔10年重返小巨蛋，丁噹對於門票開賣表示心情相當緊張，「不過緊盯開票也沒有用，明天12點我會先安排自己的行程去運動，等待好消息！」

▲丁噹演唱會將開賣。（圖／相信音樂提供）

雖然距離演唱會還有六個月之久，但因為恰逢4月生日月，好人緣的她光朋友慶生，截至目前為止已吃了10個蛋糕，幾乎每天都到健身房報到「還債」，也期待自己能在11月演唱會時，以最好的狀態與歌迷見面。丁噹明天晚上八點直接先唱歌給歌迷聽，屆時也將有神秘嘉賓與丁噹一起同樂。

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演唱會取名「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，對於丁噹來說，是希望呈現如夢似幻的夢境感受，許多人看完演唱會後遺症就是嗨到睡不著，丁噹分享她看完演唱會的助眠包，有睡前吃的營養品果凍可解饞，薰香、刮刀、艾灸放鬆因看完演唱會的亢奮心情，以及嗨跳一整晚的肌肉，最後眼睛敷上熱敷貼完成最後一道工序，就可幫助自己一夜好眠有好夢，她也透露前天才作了個夢，現在已忘記了，笑說：「現在最希望夢到完售夢，希望歌迷幫我一起完成。」門票將在明開賣，詳洽拓元。