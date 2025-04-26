ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

記者陳芊秀／綜合報導

38歲蘇姓男子涉嫌2023年間提供自己保管的4本人頭帳戶，供詐騙集團的車手多次提領詐騙款項，累積金額高達1.2億元，隨後網友認出蘇男是「G卡姐夫」，其妻是網紅「嘉義水小姐」。而妻子繼發道歉聲明後，26日發表10點聲明，一一回應外界質疑。

▲▼「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明。（圖／翻攝自IG）

▲「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明。（圖／翻攝自IG）


【嘉義水小姐10點聲明全文】

[廣告]請繼續往下閱讀...

大家的留言我一則一則的爬完了，
雖然沒有一定的必要出來解釋，因為多說可能多錯，會讓想攻擊我的人有更多的題材，但我還是想給一直以來信任我的人做個交代。

1、怎麼可能不知道先生的收入？
我的婚姻觀是，夫妻間的感情應是建立在彼此尊重以及信任上。如果他願意分享我樂意傾聽、但我從不過問他其他的投資及收入。因為他的薪資存摺由我保管，家用由我的薪水及他的薪水共同支出。但其他收入由他自行保管，甚至到現在我仍然不知道他有幾家銀行戶頭及多少錢。

2、他只是銀行行員，怎麼可以有這麼高的花費？
雖然只是行員，但他年薪近百萬，因為放款會有業績獎金。加上他之前有在投資、買賣股票、房地產、重機等，會有額外收入，我只保管他的薪資，其他的我不過問，因為我的認知是，他的薪資已全部交付家庭，他自己有能耐在投資理財上有額外收入，那就是他自己的私房錢。

3、一般家庭怎麼買的起G car ？
我們一直以來都是雙薪家庭（除了我生小兒子後育嬰留停快一年），我育嬰留停前在地區醫院任職護理長，育嬰留停後我除了上班外還經營代購社團有兩份收入。加上我們雙方父母都沒跟我們拿孝親費，所以要買車不是太困難。
那台G是二手老車，2021年就買的，價格沒記錯落在2百萬上下（如果他沒騙我的話，因為我完全不懂車也沒研究，我真的沒概念）。車子有貸款，我本人在繳。

4、我先生身上穿戴名牌我怎麼可能不知道價格？
長期追蹤我的網友都知道我們夫妻價值觀有很大的差異，我老公喜歡買有品牌、價格高、有質感的東西因為他覺得一分錢一分貨，有品牌有保障、也比較精緻耐用。
而我喜歡CP值高的東西，便宜好用，壞了或是想換都可以再買不心疼。百貨公司我一年去不到幾次，有去的話最常逛的是美食街，我沒什麼物慾，也不買精品、對精品沒研究所以真的不知道行情。我的精品包約2-3個大多是先生贈與，但都是5年前甚至更早送的，這翻一下貼文應不難發現。一開始的銀飾他說在蝦皮買的3000元，對於不知道品牌的我來說就是一條羽毛造型項鍊，就如同如果不知道克羅心，它充其量就是一條普通的十字架項鍊，你跟我說夜市可以買到我也會相信。

5、我真的不知情嗎？
這個問題真的用點腦，請問我如果知情，我會讓他鋌而走險，把我自己逼到現在這步田地嗎？
我們原本雙薪的薪資就過著還算是有品質的生活，我何必讓他去冒這個險讓自己承擔現在的狀況？
我現在面臨的是什麼狀況你真的了解嗎？
我有父母、有公婆、有小孩要照顧，還有輿論壓力要面對，除了我媽還有在上班外，其他人沒有任何經濟來源，所以等於我要一肩扛起家中經濟，現在工作沒了、團購不能做了、代購也飛不了了、業配也沒辦法接了，我沒有任何經濟來源了！但我接下來要面對的是生活費、律師費、賠償金等。
試問，如果是你，你會在知情的狀況下讓另一半去做這些事嗎？本來可以兩個人一起分擔的事情，全都變成我一個人概括承受了。

6、我出國花我自己賺的錢怎麼了嗎？我說他讓我去，是他「照顧小孩」讓我隻身出國。他如果不願意自己照顧小孩，我沒辦法出國。甚至他原本要出國的費用都是我出的！我至少同時做三份工作賺錢，累的跟狗一樣，我不能花錢去休息一下嗎？！我有正職工作、也接團購、還做代購，因為我先生一年多沒工作了，他沒收入由我一肩扛起家中生計。

7、你說我要切割？講話前先動動腦。
如果真要切割，我他媽撇清一切，訴請離婚帶走小孩重新生活就好，我自己就有能力賺錢養小孩，我何必留下面對承擔？
一走了之我不用面對照顧他的年邁父母、不用面對接下來的官司、異樣眼光、律師費、高額賠償金。我可以全部丟下，但抱歉我做不到！身為一個老公，孩子的爸爸，他一直扮演著負責任的角色。但他做錯事是事實，我除了陪他面對以外，為他做錯的事一起贖罪，我沒有其他的想法。但至於他為什麼會犯這種錯誤，因為我在不知情的情況下突然聯絡不上他，一直到現在我還沒辦法跟他見面，不然我比任何人都想知道他為什麼要這麼做！！為什麼要親手毀滅我們的人生？

8、我不裝可憐、不討拍、不逃避、不推卸，我站出來面對！雖然我不是什麼咖，但是我也需要對那些信任我們的網友負責。你們要怎麼批評指教我都虛心接受，這也是我聲明稿沒有關留言的原因！我願意接受所有外界的評論，因為我的先生就是做錯了！即便我對於配偶行為毫不知情，卻也責無旁貸。身為夫妻，我沒有善盡妻子職責去約束他的行為，引領他走正確的路，我非常失職。

9、很多人留言叫我不要再開團了，請問憑什麼？
我目前確實沒有打算再開團，因為現在的狀況我也擔心影響廠商。自己主動告知無法繼續合作。但我從2021年根本完全沒人知道我是誰的時候就在經營團購、代購，只是因為漸漸的追蹤人數越來越多，開始有廠商來找合作，才開始慢慢轉型成限動團購。並不是全部都靠你們口中所謂的「粉絲」賺錢，我原本就有我自己的客源。我一直以來不稱為粉絲，稱網友，因為我不覺得自己是什麼網紅，除了自己的小圈子外，到底誰認識我們啦！我們什麼咖都不是！要不是新聞為了炒作及流量，把我們全部人綁在一起，到底誰會知道我們？
我對深受此事影響的人感到愧疚及抱歉。

團購只是一個賺錢的方式，我也可以回臨床，但至於我要用什麼方式賺錢，取決於我自己，關你屁事？你不喜歡我，歡迎退追抵制不要購買，如果我回臨床，在醫院遇到我是主護你也可以請求換床，但我做什麼由不得你決定，但你可以選擇自己的權益。

10、我唯一只有一個請求，請不要傷害我的孩子。不論是言語還是人身安全。我可以選擇老公，但孩子卻不能選擇父母！他們是無辜的。我老公羈押當中你們沒有宣洩出口，我來代替他承受，但請不要讓我的孩子受到傷害，拜託了。我不會關閉任何社群逃避，我即便現在只有自己一人，我也會站出來面對。

我的世界因為我的先生已經崩塌，鍵盤俠的言論就像是繼續拿著石頭丟沒有任何防備的我，但沒關係！我目前還承受的住。

但每一個朋友、網友真心溫暖的關懷都在為我築起一道道的高牆。幫我擋住這些惡意的批評及攻擊。謝謝你們的關心跟鼓勵，這些都是我接下來面對艱難人生的動力。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

保母兒稱「剴剴」初次見面就罵髒話　國民法庭迴盪五字經

推薦閱讀

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思「生病也天天化妝」稱：尊重自己！　掀網友兩派論戰
  2. 張懷秋邀20年摯友王陽明聊人生低潮　「做兄弟」演技遭質疑：你到底行不行？
  3. 漫畫家爆「前任對正妹獻殷勤」　織織分手2年酸：倒胃口
  4. 李多慧煞到韋禮安眼冒粉紅泡泡　粉絲窩啦啦隊排名掉到第三也回應了
  5. 暗黑系少女《星期三》原班人馬回歸　珍娜奧蒂嘉母女持續相愛相殺
  6. 李多慧現身熱舞粉絲暴動　談與全恩菲恩怨嚴肅「完全不可能」
  7. 《嘻蓋骨男孩》表態解放巴勒斯坦　台上喊「去你的以色列」惹死亡威脅
  8. 《不可能的任務》阿湯哥高空攀機翼驚險畫面曝　劇組北極拍攝全員凍僵
  9. 港女星3歲兒「罹罕病天使綜合症」！　赴美治療1年崩潰爆哭
  10. 永野芽郁女主戲份被砍「預告洩徵兆」！日媒揭最慘下場：2個人換掉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366