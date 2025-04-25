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趙麗穎新片片酬意外曝光！　受陸「限酬令」影響剩1／8降超多

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙麗穎主演、馮小剛執導的電影《向陽花》上映20天，票房雖未創新高，但突破2億元人民幣（約8.92億台幣），馮小剛在朋友圈開心曬出電影海報，並寫下「這個數字雖然不高，但它卻是春節檔後第一部沒賠錢的國產片。降本增效，繼續努力」，引發外界關注，「沒賠錢」的說法被眼尖網友視為關鍵詞，推算出趙麗穎的實際片酬。

▲馮小剛的發言，讓網友根據票房算出趙麗穎片酬。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

▲趙麗穎的新片片酬被估算出來了。（圖／翻攝趙麗穎工作室微博）

根據網友計算，《向陽花》目前票房達2億元，片方大約可分得6700萬（約3億台幣），再扣除約1000萬（約4300萬台幣）宣傳費後，實際收入為5700萬（約2.54億台幣）。根據中共廣電總局的「限酬令」，演員總片酬不得超過總製作成本的40%，主演不應超過總片酬的70%。由此推估，總演員片酬上限約為2280萬（約1億台幣），而主演的最高酬勞則為1596萬（約7122萬台幣），考慮到該片還有其他主演，趙麗穎實際到手的片酬大約1000萬（約4300萬台幣）左右。

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▲馮小剛的發言，讓網友根據票房算出趙麗穎片酬。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

▲馮小剛的發言，讓網友根據票房算出趙麗穎片酬。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

這個數字一曝光，立刻在網路上引發熱議，有網友感嘆趙麗穎片酬降得「非常狠」，相比她在《知否知否應是綠肥紅瘦》傳出單集70萬、全劇共5400萬（約2.4億台幣）片酬，或是《楚喬傳》更傳有8000萬（約3.57億）進帳，這次片酬可說是大幅縮水。不過，也有人認為，趙麗穎此次兼任出品人，採片酬投資分紅模式進行。

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