Wendy斷開SM「新歸宿曝光」：協助Red Velvet活動　少時徐玄恢復自由

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體少女時代成員徐玄2017年離開SM娛樂後，轉簽給Namoo Actors經紀公司，全面朝演員道路發展，然而，近日傳來雙方合約到期不再續約的消息，徐玄恢復自由之身。另一方面，曾是同門師妹的Red Velvet成員Wendy日前宣佈離開SM，最新歸宿曝光，她確定簽給ASND娛樂，公司承諾「全面積極支援Red Velvet相關活動」，保證團體不會受到影響。

▲Wendy斷開SM新歸宿曝光，前師姐徐玄則是近日恢復自由之身。（圖／翻攝自Ｗendy、徐玄IG）



徐玄在Namoo Actors經紀公司待了長達6年時間，但雙方在24日證實合約到期不續約，「公司在與演員徐玄慎重地商議後，協議終止經紀公司業務合作，真心感謝演員徐玄藉由彼此的信任並成長為帥氣的演員，也真心感謝日後依舊會給予演員徐玄不吝嗇的愛與溫暖應援的粉絲。」徐玄恢復自由之身。

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▲Wendy斷開SM仍會繼續Red Velvet的活動。（圖／翻攝自Ｗendy IG）



另一方面，Red Velvet成員Wendy日前宣佈離開SM，25日對外宣佈新動態，她簽給ASND娛樂，該公司旗下還有fromis_9，官方證實簽了合約，「很開心可以跟在多方面領域都很活躍的Wendy合作」，至於藝人所屬的團體Red Velvet，公司承諾：「也會全力協助Wendy的Red Velvet活動，感謝Wendy相信ASND，公司方面會盡全力讓她更發光發熱。」