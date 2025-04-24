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馬幼興《願望》狂飆冷門台語！　網熱議「第一次知道」他親曝原因

記者蔡宜芳／綜合報導

52歲男星馬幼興出道超過30年，是觀眾在本土劇中熟知的面孔，也因經常飾演反派角色，擁有「惡男專業戶」之稱。他於去年加入《願望》飾演李添貴，近來也被網友發現他會將所有台詞都以台語說出，甚至包含了不少冷門名詞，掀起一陣討論，而他本人也親自現身留言區回應。

▲▼馬幼興《願望》狂飆冷門台語！網熱議「第一次知道」。（圖／翻攝自Facebook／馬幼興ㄟ厝）

▲馬幼興在《願望》中飾演李添貴。（圖／翻攝自Facebook／馬幼興ㄟ厝）

有網友在Threads曬出馬幼興於《願望》中的片段，指出無論是「車輪餅」、「珍珠奶茶」、「兒少之家」等可能會直接以中文表現的台詞，馬幼興都是用台語「管仔粿」、「粉圓奶茶」、「養生堂」說出。網友表示：「李添貴（馬幼興）真的可以開個台語教室，每次在劇中都會說一些我完全沒聽過的台語。」好奇馬幼興是因為被劇組要求，還是本人堅持要這麼做。

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▲▼馬幼興《願望》狂飆冷門台語！網熱議「第一次知道」。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

▲▼馬幼興的全台語演出引發討論。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

▲▼馬幼興《願望》狂飆冷門台語！網熱議「第一次知道」。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

該PO文引來許多網友討論，眾人紛紛表示「原來珍奶台語是粉圓奶茶」、「難怪，之前看的時候都想說他怎麼都叫人名台語」、「有發現整部劇大概只有他從頭到尾連名字都講台語，覺得超讚超用心」，而馬幼興本尊也現身留言說：「因為我相信只要自己堅持、認真、用功，就可以傳遞最正確的語言流傳下去給大家，這是電視媒體的責任及教育意義，謝謝大家的支持喔！」一番話被網友推爆。

▲▼馬幼興《願望》狂飆冷門台語！網熱議「第一次知道」。（圖／翻攝自Threads）

▲馬幼興留言。（圖／翻攝自Threads）

馬幼興稍早也發文提到，自己是外省第二代，由於父母都是來自雲南，他們家中一直以雲南話溝通，即便父母過世後，與兄姐及親戚之間仍然使用雲南話。然而，與下一代的晚輩們交流時，則因為晚輩不會說雲南話，而改用國語。

馬幼星回憶起自己剛踏入演藝圈時的情況，當時的市場幾乎都是國語劇，只有中午和晚間6點半時段才有閩南語戲劇。隨著大環境的變化，八點檔時段逐漸轉變為台語劇的主流市場，這讓他看到許多前輩因語言問題無法適應而選擇轉行或退居幕後。馬幼星坦言，自己的閩南語並不好，曾因語言不佳在《長男的媳婦》中只出演了3集就消失了。後來，他在《封神榜》中飾演楊戩（二郎神）時，劇組請來語言指導陳老師教他閩南語，並自行購買《台華雙語辭典》學習。

隨著科技進步，現在學習資訊越來越便利，但馬幼星指出，仍有許多詞彙無法查到，需要花更多時間做功課。他自從在三立八點檔《天道》中飾演萬朝遠一角開始，便自我要求全劇使用閩南語演出。他表示，有觀眾問為何全劇只有他一人全程使用閩南語，他回應道：「我本來就是在拍閩南語連續劇啊！」強調電視媒體有教育的責任與義務，應從自我要求開始做起。

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