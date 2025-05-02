謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

記者劉宛欣／綜合報導

​香港巨星謝霆鋒近期一連舉辦4場演唱會圓滿落幕，現場不僅星光熠熠，最吸睛的莫過於他與前妻張柏芝所生的兩個兒子，17歲的謝振軒（Lucas）和13歲的謝振南（Quintus）現身支持。兄弟倆都遺傳到爸爸、媽媽的高顏值，瞬間成為媒體焦點，網友更是熱議不斷。​

▲謝霆鋒、張柏芝離婚後，由女方扶養孩子。（圖／翻攝自謝霆鋒、張柏芝微博）

近日，根據港媒報導，Lucas盛傳已成功考上劍橋大學物理系，不過消息尚未獲得謝霆鋒或張柏芝的回應。但Lucas的成績早已備受關注，根據《香港01》報導，張柏芝離婚後獨自撫養兩子，將他們送入知名國際學校就讀。該校素有「星二代學府」之稱，曾有多位名人子女在此求學，包括蔡少芬、吳綺莉、周家蔚、毛舜筠等的子女。​

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▲謝霆鋒、張柏芝的兩個兒子都完美繼承了父母高顏值。（圖／翻攝自微博）

Lucas和Quintus學業表現優異，Lucas更是用三年時間完成了五年的課程，Quintus也不遑多讓，取得全A的優異成績。​雖然Lucas考入劍橋大學的消息尚未得到官方證實，但他與弟弟在謝霆鋒演唱會上的亮相，已成功吸引了眾多粉絲的關注。​兩兄弟不僅遺傳了父母的高顏值，還展現出卓越的才能，讓不少人相當期待兄弟倆的未來發展。