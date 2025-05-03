愛莉莎莎賣課手段「惹怒前瑜珈老師」　挨酸噁心親上火線發聲

記者王靖淳／綜合報導

網紅愛莉莎莎近年專心鑽研瑜珈，並在去年取得國際瑜珈教師資格，最近更和尼泊爾教師合作，開設網路課程，消息曝光後掀起熱議。為此，一名教過她的老師發文評論此事，意外釣出愛莉莎莎現身留言，內容曝光後，再度引發討論。

▲愛莉莎莎最近開設瑜珈網路課程。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎Alisasa）

透過愛莉莎莎在Threads回覆的貼文內容可見到，該瑜珈老師坦言看到線上課程的消息很生氣，並指出「過去你學不好，不是老師沒有教，是老師教了你有沒有在聽，能不能吸收？」她更強調：「真的不需要為了販售課程，把你過去的努力當作一文不值。」同時也痛批對方噁心。貼文一出，愛莉莎莎現身留言，並表示對該老師的教學心存感激，同時也澄清自己在推廣新課程時，並無意貶低過去的學習經歷。

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▲愛莉莎莎回覆瑜珈老師。（圖／翻攝自Threads／goodalicia）

愛莉莎莎進一步指出，由於當時團體課程時間有限，一小時內無法涵蓋所有體式詳細的教學，因此她在新課程中加入了獨立的體式章節，以補足過去的不足，「過去的學習建立了我對瑜伽的興趣，跟規律運動的習慣。」她感謝對方的教導，並強調：「我從來沒覺得過去的一切一文不值，相反的我很感恩。如果沒有過去階段建立起對瑜伽的愛，我也不會踏上尼泊爾瑜伽的探索之路。」