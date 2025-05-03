金賽綸遺作爆糾紛！投資方怒求償2億韓元　法院判決結果出爐

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生逝世，年僅24歲。她生前拍攝的電影《我們每天每天》在2021年拍攝，不過她於2022年爆出酒駕事件，形象因而一落千丈，所有作品都遭受牽連，該作也因此延遲了上映，為此，投資方向製作公司提告，要求返還投資金，但最終敗訴。

▲金賽綸遺作《我們每天每天》官司告結。（圖／翻攝金賽綸Instagram）

根據韓媒報導，投資方指出：「製作公司未對金賽綸要求賠償，所以應承擔責任。」要求退還全部投資金額2億韓元（約439萬台幣），但被駁回，法院認為：「根據合約內容，雙方已同意上映日期可能會變動。」且判定製作公司有根據金賽綸的自省時間，調整上映計畫，而訴訟費用應由投資方承擔。

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此前，投資方與製作公司於2021年5月簽訂了由金賽綸主演的電影《我們每天每天》的投資合約，該投資方承諾在10億韓元（約2200萬台幣）的預算中投資2億韓元（約439萬台幣）。如果電影票房超過損益平衡點，製作公司除了歸還2億韓元投資金，還需給與15%的收入分成，合同中明確規定，上映日期會根據主角的行程進行調整。

▲金賽綸發生酒駕事件後，不少作品都遭收牽連。（圖／翻攝金賽綸Instagram）

雙方矛盾始於金賽綸於2022年5月發生的酒駕事件，電影上映因而被推遲。製作公司未對金賽綸追究法律責任，也未要求退還9000萬韓元（約200萬台幣）的片酬，製作公司考慮到多種解決方案後認為，認為若與金賽綸解約，電影可能面臨無法上映的窘況，因此最終選擇等風波平息後，再上映電影。

但投資方持不同看法，認為金賽綸的酒駕導致電影上映計劃受阻，但製作公司卻未求償，因此提告要求歸還2億韓元投資金，在審判過程中，製作公司指出：「上映前發生了無法預測的問題。」並強調「並非不上映，而是等待適當時機」，還主張未對金賽綸追究責任並不能算是公司過失，最終由製作公司勝訴，由於投資方並為提出上訴，因此判決已確定，成為金賽綸遺作的電影《我們每天每天》最快將於2025年秋季上映。