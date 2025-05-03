老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

記者潘慧中／綜合報導

《模范棒棒堂》出身的Terry（江振愷）2015年與歌手羅美玲結婚，生活雖然甜蜜，但他近日上節目坦言在疫情期間，老婆曾背著他做一件事，讓他非常震怒，「我第一次指名道姓『羅美玲妳給我腦袋放清楚一點』。」

▲Terry分享羅美玲有次非常惹火他的事情。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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Terry在《女王大人》表示，他當時和羅美玲生活相當辛苦，結婚、生小孩、買房子完全沒拿家裡的資源，因此他非常仔細規劃財務。未料，適逢疫情期間，不只表演產業受影響，他斜槓開的健身房也被迫關門。

於是，Terry決定刷存摺重新調整理財規劃，結果意外發現羅美玲有一筆高達3萬多元的電信費用。他剛開始沒放在心上，不料妻子隔月又有一筆3萬多元的電信費用，他詢問後並沒有得到答案，沒想到老婆隔月又有一筆3萬多元的電信費用！

▲Terry意外發現羅美玲連續3個月都刷卡3萬多元。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



後來，Terry趁小孩睡著時，希望羅美玲能坦白從寬，老婆這才承認那是為了買「遊戲課金的點數」。對此，他非常生氣，畢竟當時疫情期間，他完全申請不到補助，「在家裡面零收入的狀態，我們那時候還有老大，然後那時候要繳房貸。」而那也是他第一次指名道姓指責老婆，「妳給我腦袋放清楚一點！」

▲Terry最後才知道原來羅美玲在課金。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）