謝欣穎認了！和王柏傑根本沒分手 　戒照風波親揭真相：那不是我的手

記者蕭采薇／台北報導

王柏傑和謝欣穎這對愛侶戀情談了3年多，去年底傳出分手，但3月女方在IG限時動態上傳戒指照後又秒刪，感情狀態令人霧裡看花。謝欣穎3日出席新劇《沉默的審判》記者會，親口表示兩人沒有分手，還是情侶，但表示婚戒照的「不是我的手」。

▲阮經天、謝欣穎、劉子銓出席《沉默的審判》媒體發布會。（圖／記者林敬旻攝）

謝欣穎在《沉默的審判》飾演阮經天前妻，也和薛仕凌有感情戲。戲外她與王柏傑頻傳分合，她在記者會上回應：「（感情狀態）很好啊，謝謝大家關心。其實情侶之前會發生的事，也沒必要跟大家說。」而被追問「現在還是情侶嗎？」她則點頭回答：「是的！」澄清分手傳聞。

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▲謝欣穎證實，和王柏傑還是情侶，沒有分手。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh、pochiehwang）



而對於上傳的婚戒照，謝欣穎表示：「我只是隨便Po一下，但發現這玩笑開得有點大。」更表示那不是自己的手，但當時經紀人回應是「品牌合作」，說法明顯兜不起來，更讓人霧裡看花。謝欣穎則進一步解釋：「沒有發生（求婚）這件事情。」

▲阮經天、王淨、賈靜雯、陳以文、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎、曾珮瑜、葉全真等主演與劇組出席《沉默的審判》媒體發布會。（圖／記者林敬旻攝）