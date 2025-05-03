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砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後育有3個小孩，不時會和粉絲分享家庭生活。她2日深夜便在社群網站分享一段驚心動魄的經歷。某天晚餐後，她與丈夫Tony在餐桌旁聊天時，突然聽到外頭遠方傳來低聲但響亮的「砰」聲，接著每隔三至五秒又傳來幾聲。他們轉頭望向窗外尋找煙火的火光，卻什麼也沒看到。

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠分享前陣子虛驚一場的經歷。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

隋棠透露：「放眼望去除了零星車燈路燈，什麼都沒有。」她當下感到莫名心慌，決定與丈夫討論是否要拿出每個人的緊急避難包先下樓查看狀況，「我們平時就有準備這種因應天災人禍的背包，一人一個，孩子們也都有打包各自的並放在離門口不遠處。」

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正當隋棠準備行動時，突然看到丈夫手上拿著全家的護照出現在樓梯口，兩人對看的那瞬間，在彼此眼中看到一模一樣的擔憂，她馬上心領神會地說：「我去拿背包，拿好再叫小孩。」

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲眼見老公已拿好全家的護照，隋棠馬上準備去拿緊急避難包。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

沒想到此時，一直在旁邊查手機的保姆出聲了：「是大稻埕那邊有情人節煙火啦！」整個緊繃的氛圍瞬間煙消雲散，「我們笑成一團，是為自己反應過度的樣子覺得糗而笑，更是為心中的擔憂沒有發生而感到放鬆、開心的笑。」

經歷此事後，隋棠坦言：「我不時會在心中排練各種可能遇到的天災人禍萬一降臨，我應該有的反應步驟。」她表示，有時想得太多太遠時，會覺得自己實在荒謬，但這似乎就是成為父母後的天性與本能。

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠想增肌10公斤全為了保護孩子。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

隋棠透露，她當初告訴丈夫決定要增肌10公斤時，對方一度疑惑詢問原因，她僅堅定回答：「我希望在必要時我可以扛起三個孩子們，不會落下任何一個。」這份母愛驅使她進行艱苦的訓練，「持之以恆的能力可能不是每個人與生俱來，或許就試試給自己設定一個一定要做到的理由吧，一個無論如何妳都不想、也不會妥協的理由吧。」

隋棠IG全文：

有天晚飯後和先生在餐桌聊著聊著，
外頭遠方突然傳來低聲但響亮的一聲「砰」，過了約3、5秒，又一聲，再一聲。
我們轉頭往窗外尋找煙火的火光，沒看到，但這些砰砰聲仍陸續出現。
Tony哥說他去樓上看看，我則是走到陽台站上高處往各個方向觀察，可是放眼望去除了零星車燈路燈，什麼都沒有，再過一陣，附近棟大樓也有兩三個住戶從窗戶探頭四處張望。
看著遠方深藍色天際線，我莫名心慌起來，轉身進屋想跟先生討論是不是要拿出我們每個人的緊急避難包先下樓再看狀況（我們平時就有準備這種因應天災人禍的背包，一人一個，孩子們也都有打包各自的並放在離門口不遠處，內容物大致上就是飲用水、乾糧、手電筒、衛生用品、藥物、些許現金等），卻一下找不到他，正想上樓喊他，就看到他手上拿著整袋的全家的護照出現在樓梯口，我們對看的那瞬間，在彼此眼中看到一模一樣的擔憂。
「我去拿背包，拿好再叫小孩。」我一面說一面往門口去，

說時遲那時快，突然一直默默在旁邊查手機的保姆出聲：
「是大稻埕那邊有情人節煙火啦。」

整個緊繃的氛圍瞬間煙消雲散。

我們笑成一團，是為自己反應過度的樣子覺得糗而笑，更是為心中的擔憂沒有發生而感到放鬆、開心的笑。

這件事過後，我不時會在心中排練各種可能遇到的天災人禍萬一降臨，我應該有的反應步驟，有時想得太多太遠時，甚至會覺得自己實在荒謬，但，這好像就是我們成為父母後的天性與本能。

就像當初我跟先生說我決定要增肌十公斤，他很疑惑我怎麼會想做這麼大的身體改變時，我只是告訴他，
「我希望在必要時我可以扛起三個孩子們，不會落下任何一個。」

運動健身真的非常辛苦，挑戰的除了是身體耐受極限，還是一場又一場和自己的心理戰，因為自找苦吃太違背人性，更不用提一但停下就會看到之前累積的力量和肌肉逐漸退步消失的無力感。
我也曾經多次在放棄與重來間瞎忙，這都非常正常。

覺得，持之以恆的能力可能不是每個人與生俱來，或許就試試給自己設定一個一定要做到的理由吧，一個無論如何妳都不想、也不會妥協的理由吧

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#每個人都在成為更好的自己的路上
#我想成為
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