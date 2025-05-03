女星嫁大31歲富商！新婚13天尪心臟病猝逝　親手幫闔眼繼承1.7億遺產

記者田暐瑋／綜合報導

香港知名女星伍詠薇因主演《天地男兒》、《金枝慾孽》等經典港劇，成為港劇一線女主角。然而，她的人生卻曾經歷一段悲痛的婚姻。1989年，伍詠薇與大她31歲的富商翁江培結婚，婚姻僅維持短短13天，翁江培便因心臟病發猝然離世。

▲伍詠薇是港劇一線女主角。（圖／翻攝自伍詠薇微博）

當時，伍詠薇正在外地表演，接獲消息後緊急趕回醫院，但抵達時丈夫已無法挽救，只見醫護人員進行心肺復甦搶救。最終，她親手為死不瞑目的丈夫闔上雙眼，摘下婚戒，場面令人心碎。丈夫驟逝後，伍詠薇不僅面對巨大的情感打擊，也因繼承1.7億港幣（約新台幣7億元）遺產而被冠上「剋夫」標籤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管如此，她仍努力重建人生，55歲生日時在社群平台分享慶祝照片，展現保養得宜的容貌與俏皮笑容，看不出歲月痕跡。這些照片也讓外界看見她走過低谷後的堅韌與樂觀，她的第一段婚姻雖短暫且充滿遺憾，但伍詠薇的堅強讓人動容。

▲伍詠薇回憶和第一任丈夫死別。（圖／翻攝自YouTube）



1999年伍詠薇再婚，與現任丈夫組成家庭，然而婚姻初期並不順利，夫妻關係一度因對方劈腿而陷入危機。儘管如此，她選擇原諒並努力修復感情，最終成功挽回婚姻。如今，伍詠薇的生活穩定，事業與家庭兼顧，成為娛樂圈中堅強女性的代表。