金秀賢傳遭求償1.2億！律師揭賠償可能性　1狀況「金賽綸家屬恐要賠」

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星金秀賢近期遭爆料，曾在小他12歲的已故女星金賽綸未成年時與其交往，雖然他堅決否認指控，形象仍受到影響。目前傳出有3家廣告商向他求償，總金額達到58億韓元（約台幣1.27億元），不過有南韓律師認為，金秀賢最終很有可能被判免賠，並指出在1種情況下，反而是金賽綸家屬有可能面臨賠償問題。

▲金秀賢傳出遭廣告商求償。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）



曾多次拍片大談金秀賢、金賽綸相關事件的南韓YouTuber李鎮浩，昨（2日）上傳新影片，片中他訪問律師金慶南（김경남，音譯），邀對方評論金秀賢遭求償一事，金慶南則坦言，他認為金秀賢需支付賠償金的可能性很低。

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金慶南表示，目前金秀賢被指控在2015年，金賽綸15歲時與她交往，然而依照當時的（南韓）法律，只要未成年方年滿13歲，就不會構成法律問題。他也指出，法律上並不會單純因代言人違反「維護自身品格」的義務，就判定代言人需要賠償，重要的是大眾是否認為這個人問題很大、是否為廣告效果帶來負面影響，並且也需評估金秀賢是否有故意或過失的責任。

▲李鎮浩（左）、《橫豎研究所》主持人 。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호、가로세로연구소）

另一方面，金慶南也指出金秀賢、金賽綸開始交往的時間點是關鍵，女方家屬、YouTube頻道《橫豎研究所》主張的時間點為2015年，男方則主張在2019年，女方已成年時，目前雙方各執一詞。金慶南表示，假如最終證實2人開始交往的時間為2019年而非2015年，那女方家屬、《橫豎研究所》反而可能因為以不實消息大力抨擊代言人，而須面對廣告商的賠償責任。

▼李鎮浩訪問金慶南完整影片。（影／YouTube／연예 뒤통령이진호）

