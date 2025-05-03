丁禹兮見粉絲爭執「秒上前勸架」！　高EQ舉動衝熱搜被讚：貼心

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星丁禹兮在2024年靠著《永夜星河》爆紅，成為一線小生，人氣居高不下，私下寵粉性格也經常引起討論。近日他受邀參加一場戶外公開活動的片段被挖出，當時因為下雨遮擋視線，引爆現場粉絲間的衝突，丁禹兮見狀馬上主動上前調解，高EQ處理方式馬上就登上微博熱搜。

▲丁禹兮在去年一躍成為頂流之一。（圖／翻攝自微博）

參加現場活動的粉絲還原事發經過，由於下雨，不少粉絲打傘等待見丁禹兮一面，其中有人不滿表示「你撐傘擋著我了」，被指責的粉絲回嘴「不打傘的話，相機會淋濕」，丁禹兮聽到雙方的爭吵後，馬上溫柔地要大家不要吵架，聽到粉絲說相機不能淋雨，主動把自己的傘地過去說「那我給你打傘」，該粉絲見狀馬上回應「沒事沒事」，巧妙地化解了矛盾。

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▲丁禹兮勸架的影片引起熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

相關影片被網友上傳至社群後，「街頭勸架的丁禹兮」迅速登上微博熱搜榜，引發網友熱烈討論，現場目擊者紛紛表示，稱讚他不但機智且很有責任感。眾人紛紛留言表示「話還沒說完傘已經遞出去了」、「業務能力能打，性格圈粉，三觀比五官還正！」、「那份貼心隔着螢幕都能感受得到」、「從好多小細節中就可以看得出小丁的情緒很穩定」。

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