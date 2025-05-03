鄉民女神射破氣球「揭曉寶寶性別」　開心狂跳真實表情被拍

記者王靖淳／綜合報導

李優和饒舌鬼才熊仔去年10月官宣戀情，間接證實求婚成功，上個月23日更開心宣布升格成為新手爸媽的消息，喜訊曝光後，吸引大批粉絲湧入社群送上祝福。今（3）日小倆口舉辦性別派對，正式揭曉將迎來女寶寶的出生，戳破氣球的真實反應，全被參與的好友紀卜心給拍了下來。

▲▼李優舉辦寶寶性別派對。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

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透過紀卜心在IG發布的動態可見到，李優身穿一件深色長洋裝現身性別派對現場，她手上拿著一把玩具槍，瞄準擺放在她前方的黑色氣球。當她將氣球給射破時，瞬間噴出粉色的顏料，宣布即將迎來女寶寶的誕生，在場所有人興奮尖叫。李優在得知結果的當下，先是高興地又叫又跳，接著更感動地用手摀住嘴巴，對於女兒的到來感到相當激動及開心。

▲▼紀卜心參加李優的寶寶性別派對。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）



事實上，李優過去是圖文插畫家出身，之後轉型成模特兒及網紅，空靈外表圈粉不少人，更是PTT表特版的常客。有「電眼潮模」之稱的她，還曾跨界當歌手。至於她和熊仔的緣分，源於2016年拍攝過〈好友已滿〉MV，男方事後還為她操刀單曲，進而爆出緋聞，只是兩人沒正面回應過戀情，直到去年10月才正式官宣，如今2人結為夫妻，引來粉絲一片祝福。

▲紀卜心PO李優、熊仔合照。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）