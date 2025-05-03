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吳鳳不捨剴剴「身為爸爸看了想哭」！喊判X刑也不夠：來台18年最生氣

記者黃皓瑋／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳來台18年，歸化至今7年，2015年他與台灣老婆Rynne結婚，婚後育有2個女兒，家庭生活十分美滿。近期虐童致死案「剴剴案」審理中，吳鳳1日在臉書發文，坦言看到相關新聞內容，讓身為爸爸的他不禁心痛、想哭，也直言：「有時候覺得連判ㄕ刑（應為死刑）也不夠。」

外送用▲▼吳鳳回母校任教被傳「演藝工作銳減」親揭原因澄清。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

▲吳鳳看到剴剴案新聞不捨發聲。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳坦言在他來台的18年裡，看過很多社會案件新聞，但當中沒有1個比剴剴案更讓他氣憤：「到底哪一種可怕的人會這樣凌虐1歲多的孩子？」他在看過案件審理內容後，也質疑涉案的劉姓保姆「表面上先認罪，但把責任都推到已無法回應的剴剴身上」，並直言不解社福單位當時的態度：「完全沒有發現異狀嗎？！或只想便宜行事？！但這攸關一條生命啊！」

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▲▼保母兒稱「剴剴會罵5字經」吳鳳妻怒批：是多惡劣？（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

▲吳鳳2015年與Rynne結婚。（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

隨著案件審理逐漸明朗，吳鳳也不捨表示，期望剴剴案的判決能成為1個重要的里程碑，阻止再有其他人做出這樣的冷血行徑：「剴剴已經不在，但是我們會繼續努力加油，為所有的孩子創造一個安全幸福的環境。」

▼吳鳳臉書貼文。（Facebook／吳鳳 Rifat）

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