金曲樂團揭戀愛秘辛　「尋人啟事」新歌融入MBTI

記者許逸群／台北報導

金曲最佳演唱組合「尋人啟事」睽違近一年推出全新單曲〈一百種方式愛你〉，歌詞中融入MBTI、星座、塔羅等年輕世代熟悉的語言，唱出戀愛裡「沒有標準公式，但願意靠近你」的真心告白，更被歌迷譽為「2025最適合告白循環播放單曲」。

▲尋人啟事推出新曲。（圖／星恆娛樂提供）

「我們每個人好像都在學習怎麼愛對方，也學習怎麼被愛。」尋人啟事五位團員DoDo、ReRe、掐玉、信迪與阿諾，除了唱歌唱進Z世代的戀愛語言，團員們也坦言私下其實都曾偷偷查過喜歡的人的MBTI、星盤甚至塔羅，掐玉認了戀愛與失戀時會約老師一對一看星盤！

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DoDo是人類圖與合盤派代表，ReRe則覺得這些命理元素超適合拿來當戀愛話題破冰，「自嗨用超讚，但還是會相信相處啦！」阿諾屬於選擇性相信派，「契合率高就開心，不高就說服自己：參考就好、參考就好。」而信迪堅持「不如實際相處來得重要，感覺比較真實。」

▲尋人啟事。（圖／星恆娛樂提供）

談到若只能用一種方式表達喜歡，五位團員瞬間切換戀愛腦模式，紛紛獻上自己心中最真實的「表白語言」。信迪說自己最擅長「默默型」告白：「我會一直出現在那個人身邊，煮咖啡、準備好吃的，就是我最自然的喜歡方式。」DoDo則屬於情緒價值派「我覺得行動勝於言語」。

阿諾分享自己是典型浪漫驚喜型，ReRe則直率喊：「我就是會抱爆他啦！」至於掐玉走文青唯美派：「我想牽著對方看世界最美的風景，最後跟他說，不管是世界多遼闊，還是回到小小的家，只要你在，就是最美好的地方。」

同時，我也想誠摯感謝一路陪伴我們的家人、朋友，以及支持著我們的每一位粉絲。是你們的鼓勵與祝福，讓我們在每一個轉折點上，都有勇氣面對每一個新的挑戰與階段，並且正向的繼續努力向前。