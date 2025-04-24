ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘主播舒夢蘭紀錄「極地15年驚人變化」　賴清德親臨試片：不敢想像

記者蕭采薇／台北報導

多次獲得金鐘獎肯定的主播、「生態代言人」舒夢蘭，身兼導演及製片，耗費15年深入南極、北極拍攝的生態紀錄片《守護我們的星球》，24日舉行媒體試片，總統賴清德也親臨現場支持。映後現場掌聲、好評不斷，不少觀眾都被雄偉壯麗的極地風光震懾，也被南北極動物面臨生態危機無助的模樣惹哭。

▲賴清德出席生態紀錄片《守護我們的星球》試映，與導演舒夢蘭合影。（圖／東森電視提供）

▲總統賴清德出席生態紀錄片《守護我們的星球》試映，與導演舒夢蘭合影。（圖／東森電視提供）

舒夢蘭則感慨表示，「15年前我第一次踏上極地冰原，當時感覺自己真的好渺小，但15年後，我突然發現人類好巨大，竟然可以讓千萬年的冰川融化。」她提到，這15年來自己與製作團隊走訪極地，帶回非常珍貴的極地生態紀錄，但也紀錄下冰川消融的哭泣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她同時也聽見極地生物無助的沉默，因此，這部片不僅是她與團隊15年來的心血，更是台灣這座島嶼對地球的承諾，因為南北極看似遙遠，其實對人類生存有巨大的影響，台灣是島嶼國家，所有氣候變遷、環境變化都與台灣息息相關。

▲賴清德出席生態紀錄片《守護我們的星球》試映，與導演舒夢蘭合影。（圖／東森電視提供）

▲總統賴清德親臨現場支持，表示這是一部「不敢想像」的紀錄片。（圖／東森電視提供）

賴清德致詞表示，這是一部「不敢想像」的紀錄片，第一個不敢想像是，藉由導演舒夢蘭團隊提供第一手資訊，顯現出南北極正以不敢想像的速度被破壞，也有許多物種以不敢想像的速度在滅絕；另外難以想像的是導演舒夢蘭的志氣，他很欽佩舒夢蘭說過的「唯有在乎，才會真正改變」，就憑藉這樣的志氣帶領團隊到遙遠的南北極拍攝。

▲▼由媒體人舒夢蘭執導，第一部跨越南北兩極的環保電影今日舉行首映。導演舒夢蘭、總統賴清德、東森總裁張高祥、東森總經理徐瑞勇、環境部部長彭啓明、林務署署長林華慶、文化部常務次長徐宜君出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲舒夢蘭執導的《守護我們的星球》，是台灣第一部跨越南北兩極的環保電影。（圖／記者湯興漢攝）
 
此外，賴清德也強調，只有人類行為的改變，才有可能拯救地球，而這個任務政府責無旁貸，因此，他在去年 520 上任後便成立「國家氣候變遷對策委員會」因應各種挑戰，更設下減碳的目標。總統賴清德、環境部長彭啓明、文化部常務次長徐宜君、林務署長林華慶、民進黨立委邱議瑩、中央社董事長李永得等，皆到場支持，該片將於5月23日正式上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

模仿男生約會的「極端速度差」秒吃秒睡唯獨上廁所竟要2小時？

推薦閱讀

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年…淚崩談生死

「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年…淚崩談生死

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

獨家／億萬直播主雪寶泡湯了　E級雪乳竟是家中最迷你

獨家／億萬直播主雪寶泡湯了　E級雪乳竟是家中最迷你

GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？

GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？

韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

台女星去日本「被海關攔截」帶進小房間搜身！第一次遇到：胸罩摸老半天

台女星去日本「被海關攔截」帶進小房間搜身！第一次遇到：胸罩摸老半天

山下智久「深夜現身陽明山」　打卡曬夜景照：我愛這個地方

山下智久「深夜現身陽明山」　打卡曬夜景照：我愛這個地方

周杰倫大陸開唱「花2000台幣看不到人」　只感受氛圍…票照樣賣光

周杰倫大陸開唱「花2000台幣看不到人」　只感受氛圍…票照樣賣光

泰妍為粉絲「槓上SM」！日本演唱會遭取消理由太扯　轉發5訴求

泰妍為粉絲「槓上SM」！日本演唱會遭取消理由太扯　轉發5訴求

《木曜》陳百祥突合體2成員直播！　狂吸粉抖內：經典組合回歸了

《木曜》陳百祥突合體2成員直播！　狂吸粉抖內：經典組合回歸了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年…淚崩談生死

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

獨家／億萬直播主雪寶泡湯了　E級雪乳竟是家中最迷你

GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？

韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

台女星去日本「被海關攔截」帶進小房間搜身！第一次遇到：胸罩摸老半天

山下智久「深夜現身陽明山」　打卡曬夜景照：我愛這個地方

周杰倫大陸開唱「花2000台幣看不到人」　只感受氛圍…票照樣賣光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

舒夢蘭, 賴清德

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 郭書瑤泰國辣穿短背心「炸出豐滿上圍」！　吐18字曝真實心境
  2. 同船老外「險做1離譜事」　黃宣遊威尼斯傻眼：他真的太瘋！
  3. 康橋單車環島挨酸　女歌手長文挺母校：不是學校、孩子的錯
  4. 金鐘主播舒夢蘭紀錄「極地15年驚人變化」　賴清德親臨試片：不敢想像
  5. 王淨甜曝曹佑寧生日禮「下次問他啦！」 　婁峻碩被焦凡凡下禁買令
  6. 《想見你》施柏宇放話「不再演高中生」結果又演！揭心境轉折：盡量撐
  7. 白種元跌落神壇！曾豪爽付他5億5千萬宣傳　地方單位切割：停止合作
  8. 串流收視週榜／宋承憲《窺鏡》限制級床戰！日韓陸4新劇排行洗牌
  9. 艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光
  10. 台女星去日本「被海關攔截」帶進小房間搜身！第一次遇到：胸罩摸老半天

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366