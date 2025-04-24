金鐘主播舒夢蘭紀錄「極地15年驚人變化」　賴清德親臨試片：不敢想像

記者蕭采薇／台北報導

多次獲得金鐘獎肯定的主播、「生態代言人」舒夢蘭，身兼導演及製片，耗費15年深入南極、北極拍攝的生態紀錄片《守護我們的星球》，24日舉行媒體試片，總統賴清德也親臨現場支持。映後現場掌聲、好評不斷，不少觀眾都被雄偉壯麗的極地風光震懾，也被南北極動物面臨生態危機無助的模樣惹哭。

▲總統賴清德出席生態紀錄片《守護我們的星球》試映，與導演舒夢蘭合影。（圖／東森電視提供）

舒夢蘭則感慨表示，「15年前我第一次踏上極地冰原，當時感覺自己真的好渺小，但15年後，我突然發現人類好巨大，竟然可以讓千萬年的冰川融化。」她提到，這15年來自己與製作團隊走訪極地，帶回非常珍貴的極地生態紀錄，但也紀錄下冰川消融的哭泣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她同時也聽見極地生物無助的沉默，因此，這部片不僅是她與團隊15年來的心血，更是台灣這座島嶼對地球的承諾，因為南北極看似遙遠，其實對人類生存有巨大的影響，台灣是島嶼國家，所有氣候變遷、環境變化都與台灣息息相關。

▲總統賴清德親臨現場支持，表示這是一部「不敢想像」的紀錄片。（圖／東森電視提供）

賴清德致詞表示，這是一部「不敢想像」的紀錄片，第一個不敢想像是，藉由導演舒夢蘭團隊提供第一手資訊，顯現出南北極正以不敢想像的速度被破壞，也有許多物種以不敢想像的速度在滅絕；另外難以想像的是導演舒夢蘭的志氣，他很欽佩舒夢蘭說過的「唯有在乎，才會真正改變」，就憑藉這樣的志氣帶領團隊到遙遠的南北極拍攝。

▲舒夢蘭執導的《守護我們的星球》，是台灣第一部跨越南北兩極的環保電影。（圖／記者湯興漢攝）



此外，賴清德也強調，只有人類行為的改變，才有可能拯救地球，而這個任務政府責無旁貸，因此，他在去年 520 上任後便成立「國家氣候變遷對策委員會」因應各種挑戰，更設下減碳的目標。總統賴清德、環境部長彭啓明、文化部常務次長徐宜君、林務署長林華慶、民進黨立委邱議瑩、中央社董事長李永得等，皆到場支持，該片將於5月23日正式上映。