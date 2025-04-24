車銀優「10頭身神比例」超真實側拍爆熱議　為紀念文彬砸4千萬暖舉曝

文／妞新聞

韓星「車銀優」出道以來以零缺點精緻五官、讓女藝人緊張的盛事美顏、加上招牌致命笑顏橫掃各大顏值榜單，不只拿下臉蛋天才封號，也因為外型太「漫撕」，成為各大人氣漫改劇的男主角指定人選，不過帥到人神共憤的他，居然連身材比例都超不科學！？

183CM大長腿太逆天

16組超真實側拍照爆熱議

出道初期纖細的美少年男神，近年已經靠著運動重訓，體格升級成「超慾壯實熟男」，堪稱車銀優進化史（笑），這才讓大家注意到無敵神顏之外，車銀優的身材也超逆天！近日韓國討論區出現一則名稱為「車銀優真人比例體感」的貼文，16組非官方、零修圖的超真實側拍照片、影片，引爆熱烈討論。

▲網友整理車銀優真人比例超真實側拍照片。（圖／theqoo）

可以看到身高183CM的車銀優，驚人腿長、優越比例無論是在成員中、大批粉絲包圍之下依舊超突出，不只跟工作人員互動時每次都變成最萌身高差，讓他得「瘋狂低頭」，甚至到國外參加活動，也比外國人高出不只一顆頭，10頭身比例讓網友狂讚：「太不像真人了！」、「神太不公平」，還因此受封：「顏值外交官」。

親約22組藝人開唱

文彬追悼曲幕後暖舉公開

近日包含VIVIZ、MONSTA X的玟赫、I.M、基現、SEVENTEEN成員Hoshi、圓佑、珉奎、DK、勝寛等22組藝人，與ASTRO全員以及Billlie成員文秀雅，特別製作了追悼曲〈꿈속의 문（Moon)）〉，在成員「文彬」逝世2週年的日子傳達思念。

▲Chaumet Bee de Chaumet系列手鐲。（圖／IG＠izitmag_）



據悉車銀優不只親邀藝人好友獻唱，他還親自送上法國奢華珠寶品牌Chaumet的Bee de Chaumet系列手鐲，給每一位參與藝人表達感謝，一只要價189萬韓元，總共花費破『4000萬韓元』，為了好友親力親為的暖舉被讚爆。

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