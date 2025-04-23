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阿翔女兒「水中倒頭栽掙扎」　Grace嚇壞跳水救命：都沒人發現！

記者蔡宜芳／綜合報導

Grace和男星阿翔育有三個孩子，分別是「小泡芙」、兒子「布朗尼」，以及小女兒「舒芙蕾」。Grace 23日透露，她獨自帶孩子們去有泳池的飯店住宿時，她被小女兒在水中掙扎的樣子嚇壞，二話不說就直接跳下去救人，事後回想起來還心有餘悸。

▲▼阿翔女兒「水中倒頭栽掙扎」Grace嚇壞跳水救命。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲Grace和阿翔育有三個孩子。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

Grace在貼文中提到，她前幾天帶著孩子們到有泳池的飯店住宿，孩子們看到泳池就興奮得不得了。泳池水深為110公分，孩子們戴著泳圈在水中玩得不亦樂乎，然而，她突然看到小女兒蕾蕾疑似重心不穩，整個人倒頭栽進水裡，而且泳圈卡在腰間，完全翻不回來。

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當時，Grace正在和大女兒說話，兒子就在蕾蕾附近游泳，但竟然沒有人發現小女兒的異狀，「看到她在水裡像個被困住的小氣球拚命扭，我腦袋瞬間空白，鞋沒脫、褲沒拉，直接整個人跳進去！」Grace表示，當時牛仔褲和球鞋泡水的感覺非常難受，腳底像踩在不真實的海綿上，但她一心只想著「她（蕾蕾）還沒嗆到水、她還活著就好」。

外送用▲▼阿翔女兒「水中倒頭栽掙扎」Grace嚇壞跳水救命。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲Grace透露自己被小女兒在水中掙扎的樣子嚇壞。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

Grace迅速將蕾蕾撈起抱到泳池邊，見女兒開始發抖，她趕緊查看孩子的臉色、問說「有沒有嗆到水」，沒想到，愛女竟說道：「媽媽…太好了，我終於在水裡翻跟斗成功了耶！」還笑著補充：「哇…媽媽妳泡在水裡做什麼？看起來好可憐，且妳可以去考救生員了耶。」

哭笑不得的意外，讓Grace感嘆「真的好險」，她也直言，世界上沒有哪個媽媽天生就是救生員，自己只是個平常會搞丟錢包、煮飯忘開火的生活白痴，但只要是孩子的事，媽媽們都會在一秒鐘內全副武裝，從公主變戰士，從笨蛋變超人。

Grace提醒家長們說，最近天氣變熱，出門玩水時意外真的是一瞬間的事，千萬要小心，即使孩子戴著泳圈也可能發生危險，溺水是無聲的，不像電影裡會喊救命，「所以眼睛不要離開水面，轉個身都不行，心也不能鬆懈。」她也坦言自己接到阿翔的電話時，根本不敢告訴對方，「畢竟叔叔最近已經焦慮到頂，我若告訴他，他可能會立刻殺來台中。」

【Grace全文】

#泳池包場15分鐘 #我跳水救命3秒鐘

前兩天帶布舒芙去有泳池的飯店住宿
哪裡有泳池，他們就瘋狂

晚上整池包場，水深110
小孩戴著泳圈漂的超興奮的

突然，蕾蕾一個重心不穩
整個人倒頭栽進水裡
泳圈卡在腰，她完全翻不過來

芙正跟我講話，歐巴就在蕾旁邊游
但！沒！有！人！發！現！

看到她在水裡像個被困住的小氣球拚命扭，我腦袋瞬間空白
鞋沒脫、褲沒拉，直接整個人跳進去！

牛仔褲＋球鞋泡水的感覺？
我現在還記憶深刻
腳跟腳底板瞬間斷交，
像踩在不真實的海綿上，
只想著：她還沒嗆到水、她還活著就好。

我撈起她、抱到泳池邊上岸，
自己還泡在水裡，她已經開始發抖。

我緊緊抱著蕾，確認她的臉色
有沒有嗆到水？還好嗎？

蕾顫抖說：媽媽…太好了⋯
我終於在水裡翻跟斗成功了耶！

她還很笑著補句：
哇⋯媽媽妳泡在水裡做什麼？看起來好可憐，且妳可以去考救生員了耶

齁，真的是好險……啊
//
那晚我提著濕衣服、濕泳圈，大半夜
在飯店附近找24小時投幣洗衣店。

戶長正好打來問：玩得好嗎？～

我深吸一口氣說：很OK啊～
超級無敵放鬆的～

（畢竟叔叔最近已經焦慮到頂，
我若告訴他，他可能會立刻殺來台中）

那1秒真的讓我感觸好多
說真的，
這世界上沒有哪個媽媽天生就是救生員

我也只是個平常會搞丟錢包、
煮飯忘開火的生活白痴，
但只要是孩子的事
我們都可以在一秒鐘內全副武裝，
從公主變戰士，從笨蛋變超人啊

最近天氣變熱了
大家出門玩或是玩水
意外永遠都真的是一瞬間的事，
千萬要小心
孩子即使戴著泳圈，也可能發生危險，
溺水是無聲的，它不像電影那樣會喊救命。

所以眼睛不要離開水面，
轉個身都不行
心也不能鬆懈。

看著那晚蕾蕾沒事
還能笑著跟我說冷笑話，
我真的只想感謝老天，
謝謝寶貝
孩子的平安，就是媽媽最大的奢侈品了

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阿翔, Grace, 陳秉立

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