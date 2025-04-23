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那對夫妻「曬交往初舊照」頂超厚斜劉海！　憶20年前拍影片起點

記者顧齊祐／綜合報導

網紅「那對夫妻」Kim（京燁）與Nico（品筠）以他們甜蜜逗趣的互動在網路上走紅，兩人愛情長跑20年，育有一對兒女，家庭生活幸福美滿。近日，他們在社群媒體上分享了一張20年前的舊照片，回憶起他們拍影片的起點。

▲「那對夫妻」以甜蜜逗趣的互動在網路走紅。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】 ）

▲「那對夫妻」以甜蜜逗趣的互動在網路走紅。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】 ）

Kim今（23）日在Facebook粉絲專頁發文，表示「我們愛情長跑20年了，我一直有一個疑問，為什麼我今年要37歲了，我老婆還是18歲呢」，並幽默地說這個月的私房錢應該能夠增加。

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▲「那對夫妻」愛情長跑20年。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】 ）

▲「那對夫妻」愛情長跑20年。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】 ）

隨後，Kim曬出了20年前兩人剛交往時的老照片。照片中，Kim留著當年流行的「飛輪海頭」髮型，並面無表情地斜眼看向鏡頭，而Nico則是一頭棕色長直髮，露出牙齒微笑。他們手拿攝影機自拍，畫面看起來相當甜蜜。

▲「那對夫妻」20年前剛交往時的舊照。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】 ）

▲「那對夫妻」20年前剛交往時的舊照。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】 ）

Kim進一步解釋，「這張照片是我們交往一個月左右（20年前）拍的，老婆當時領到工作薪水後，馬上去買了一台DV，然後就開始我們拍影片的日子了」。粉絲見狀後也大呼感動，並祝福他們能夠繼續幸福下去。

▲「那對夫妻」回憶起20年前拍影片的起點。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】 ）

▲「那對夫妻」回憶起20年前拍影片的起點。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】 ）

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