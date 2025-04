張宇遭兒子頂嘴嗆「管好你自己」嚇傻！　奉勸：生之前審視自己

記者顧齊祐/綜合報導

前主播張宇於2023年宣布與前夫劉先生離婚,結束6年婚姻關係,獨自照顧兩個兒子。經常在社群平台分享日常生活的她,近日發文提醒大家在生小孩前要先審視自己,並分享了一段與兒子的有趣對話,無奈表示「原來我本人這麼機車」。

▲張宇勸告大家,在生小孩前先審視自己。(圖/翻攝自Instagram/chang_yu_scarlett)



張宇首先勸告大家,在決定生小孩前務必先審視自己,她笑稱「因為你會驚恐地發現,最欠扁的那個小孩,其實就是你的複製貼上,還是高畫質原檔版」。

▲張宇分享了一段與兒子的有趣對話。(圖/翻攝自Instagram/chang_yu_scarlett)



張宇接著分享,有天她準備要罵小孩時,小孩卻回她「Mama not fair!(媽媽不公平)」、「Mind your own business(管好你自己)」,讓她當場愣住。她驚訝地發現,這正是她平時說話的語氣,感嘆「原來我本人這麼機車」。

▲張宇感嘆「原來我本人這麼機車」。(圖/翻攝自Instagram/chang_yu_scarlett)



就當張宇準備生氣時,突然想到「不對欸,我也講過」、「原來這樣講話這麼欠扁啊」,並意識到自己這樣說話時,通常只是想對最親密的人撒嬌討抱抱。於是她由怒轉笑,給了兒子一個大抱抱,兒子也傲嬌地說「是妳先抱我,我才要抱妳喔」,才順利和好。張宇最後無奈地表示「兒子,你能遺傳別的嗎,偏要學會這套」。

▲張宇發現小孩的表現,就是自己平時的樣子。(圖/翻攝自Instagram/chang_yu_scarlett)