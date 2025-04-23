張宇遭兒子頂嘴嗆「管好你自己」嚇傻！　奉勸：生之前審視自己

記者顧齊祐／綜合報導

前主播張宇於2023年宣布與前夫劉先生離婚，結束6年婚姻關係，獨自照顧兩個兒子。經常在社群平台分享日常生活的她，近日發文提醒大家在生小孩前要先審視自己，並分享了一段與兒子的有趣對話，無奈表示「原來我本人這麼機車」。

▲張宇勸告大家，在生小孩前先審視自己。（圖／翻攝自Instagram／chang_yu_scarlett）



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張宇首先勸告大家，在決定生小孩前務必先審視自己，她笑稱「因為你會驚恐地發現，最欠扁的那個小孩，其實就是你的複製貼上，還是高畫質原檔版」。

▲張宇分享了一段與兒子的有趣對話。（圖／翻攝自Instagram／chang_yu_scarlett）



張宇接著分享，有天她準備要罵小孩時，小孩卻回她「Mama not fair！（媽媽不公平）」、「Mind your own business（管好你自己）」，讓她當場愣住。她驚訝地發現，這正是她平時說話的語氣，感嘆「原來我本人這麼機車」。

▲張宇感嘆「原來我本人這麼機車」。（圖／翻攝自Instagram／chang_yu_scarlett）



就當張宇準備生氣時，突然想到「不對欸，我也講過」、「原來這樣講話這麼欠扁啊」，並意識到自己這樣說話時，通常只是想對最親密的人撒嬌討抱抱。於是她由怒轉笑，給了兒子一個大抱抱，兒子也傲嬌地說「是妳先抱我，我才要抱妳喔」，才順利和好。張宇最後無奈地表示「兒子，你能遺傳別的嗎，偏要學會這套」。

▲張宇發現小孩的表現，就是自己平時的樣子。（圖／翻攝自Instagram／chang_yu_scarlett）