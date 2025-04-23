修杰楷私藏「神秘酒窖」賈靜雯也不知　最貴年份是1983…高達6位數

記者黃庠棻／台北報導

演員修杰楷推出網路頻道《修TIME》，許多粉絲得知消息感到驚訝，且期待能看到更多修杰楷的各種不同樣貌。23日頻道播出最新一集，修杰楷介紹他最喜愛的酒類收藏，特別邀請到好友張鈞甯一起到他從未對外開放過的私人酒窖作客， 爆料連老婆賈靜雯都不知道這個神秘空間，展現出和張鈞甯的深厚友誼。

▲修杰楷合體好友張鈞甯錄製網路頻道《修TIME》。（圖／《修TIME》提供）

修杰楷分享自己最早是用女兒的出生年份開始收藏，非常疼愛女兒們的他即便出生年份是超級年份，雖然稀有但看到都一定會買，完全是女兒傻瓜無誤。滿滿的酒窖裡，大約有兩百瓶紅酒，其中修杰楷只清楚一瓶紅酒的價格，是自己出生年份的酒，價格高達六位數，非常有紀念意義。

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▲修杰楷合體好友張鈞甯錄製網路頻道《修TIME》。（圖／《修TIME》提供）

不僅如此，修杰楷與張鈞甯開啟簡單料理挑戰，限時到超商，在預算內買到搭配組合的下酒菜，出發前修杰楷像極了擔心小孩要獨自出門的父親，不斷對張鈞甯叮嚀注意事項。出發後修杰楷也不斷來回走動碎念，忍不住前往查看張鈞甯的狀況。

▲修杰楷合體好友張鈞甯錄製網路頻道《修TIME》。（圖／《修TIME》提供）

所幸，張鈞甯信心滿滿地在預算內，完成三道下酒料理，用心程度讓修杰楷佩服；反觀修杰楷則是靠著各種品項組合蹦出新滋味，兩人邊小酌邊享用邊聊天，非常滿足。

修杰楷和張鈞甯兩人因戲結緣，合作演出多部戲劇，好交情延續至今。談到身為演員的一些辛苦之處，修杰楷分享自己低潮時非常憤世忌俗，曾經藉由酒精麻痺自己，也對身旁的人沒有耐心，抖出演藝圈殘酷的地方是即便努力也不一定有機會，毫無自我肯定的狀態令他非常憤怒，也想過離開這行業，但隨著長大漸漸想通，用心對待每一份工作，總有一天會被看見，才讓他調適好心態，繼續演員之路。

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