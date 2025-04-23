快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

▲熊仔宣布升格人夫，娶回「鄉民女神」李優還升格當爸。（圖／翻攝自熊仔IG）



記者翁子涵／台北報導

饒舌鬼才熊仔曾拿下金曲獎最佳作詞人獎，他與女友李優緋聞傳了多年，但雙方一直沒證實戀情，去年10月終於炸出震撼閃光彈，發出同系列的照片，熊仔搭配文字「如果有天你走在我身邊，最好的一面為你呈現」，也間接證實求婚成功，今（23日）熊仔更開心宣告升格當爸的喜訊，消息一出讓大批歌迷興奮不已，紛紛洶湧送上祝福。

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▲▼熊仔娶回「鄉民女神」李優。（圖／翻攝自熊仔IG）



熊仔稍早在IG曬出一系列夫妻倆身穿和服的甜蜜照，並寫道：「血脈融合，謎樣基因醞釀中。」而李優也同樣發文寫道：「骨肉煉成，未知物種養成中。」經紀公司也低調證實他已升格當爸，李優目前懷孕4個月，2人也已登記結婚，不過對於會否辦婚禮，經紀公司則表示：「還在考慮。」

李優有「電眼潮模」之稱是圖文插畫家出身，之後轉型為模特兒及網紅，空靈外表獲得許多粉絲喜愛，是PTT表特版的常客，也曾跨界當過歌手，而兩人的緣分，源於李優在2016年拍攝過熊仔的〈好友已滿〉MV，之後男方還為她操刀單曲，進而爆出緋聞，只是他們沒有正面回應過戀情，直到去年10月才正式官宣，如今2人也甜蜜結為夫妻，引來粉絲一片祝福。