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李銘順和李銘忠分開居住35年「兄弟罕合體」！　騎車環島30天爆爭執

記者孟育民／台北報導

公共電視5月8日起將推出全新實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，由公視與製作人方夢貞繼《阮三个》之後再度聯手打造，邀請來自星馬的李銘順和李銘忠兄弟。這是他們首次合體的作品，化身在地騎士，耗時30天行遍全台。李銘忠笑說：「我們沒試過聯手參加任何比賽，有機會應該可以嘗試，我想我應該是他的豬隊友，哈哈。」這番自白，彷彿預告他倆因長時間緊密相處，將會引發一些磨擦與爭執。

▲▼ 李銘順、李銘忠第一次合體30天騎遍全台。（圖／公視提供）

▲ 李銘順、李銘忠第一次合體30天騎遍全台。（圖／公視提供）

李銘順和李銘忠從小分開生活至今已35年，弟弟住吉隆坡，哥哥長住新加坡，不只從未聯手參加比賽或活動，就連一同旅行居然也是直到5年前才有第一次！李銘順透露：「因爲我們住在不同地方，都沒有玩在一起，這是我們第一次合作做的事情。」

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睽違35年的手足之旅，李銘忠印象中不只生活上鮮少合體，連工作場合也是，他回憶：「大約10年前，第一次和老哥同場碰面，是在新加坡的亞洲電視大獎頒獎典禮，那次之後就沒在任何活動上碰過。直到加入凱渥，才有機會和老哥比較頻繁地公開出現。」

▲▼ 李銘順、李銘忠第一次合體30天騎遍全台。（圖／公視提供）

▲李銘順、李銘忠鮮少合體，現在都有各自的生活。（圖／公視提供）

李銘順和李銘忠兄弟變身「歐吉桑騎士」，騎上機車從最北的富貴角出發翻山越嶺，一路經宜蘭抵達台中環山部落，再到梨山，以「切地瓜」路線踏足南投埔里、台南、高雄美濃、旗山、小港，又登上澎湖及小琉球，不但下海征服風帆，甚至把7層樓高的遊艇開上馬路。接著行至彰化、台東，最後回到台北，花費30天遊覽全台。

▲▼ 李銘順、李銘忠第一次合體30天騎遍全台。（圖／公視提供）

▲兄弟倆環島跑透透。（圖／公視提供）

旅程中陸續加入驚喜嘉賓，洪都拉斯、林輝瑝、雷嘉汭、范少勳、施名帥、瑞莎、游安順、莊凱勛、白癡公主等人輪番相挺，他們各自陪伴「順忠」進行不同任務，節目也將一一揭曉他們花樣新奇的各式冒險之旅。《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》於公視5月8日起每周四晚間9點播出、公視+每周四晚間10點上架。
 

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李銘順, 李銘忠, 兄弟, 歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機

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