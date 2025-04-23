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白冰冰帶王中平開箱世界一家　 回應閃離賴慧如婚宴內幕

記者葉文正／台北報導

白冰冰入住新竹峨眉鄉，坐擁峨眉湖美景，早上起床打開窗戶能看到全世界最高的彌勒大佛，讓她一天整天都開心，因此她特別特別在自製的Youtube節目《誠懇逗陣》帶著王中平一起開箱有著72公尺高，重達2100米公噸青銅大彌勒佛像的世界一家(大自然文化世界)，面對一切的紛爭，她選擇像彌勒佛一樣，「大肚能容，笑著面對。」

▲白冰冰(右)帶著王中平參觀世界一家。（圖／長興影視）

▲白冰冰(右)帶著王中平參觀世界一家。（圖／長興影視）

白冰冰和王中平都屬羊，兩人只差一輪12歲，不過當年在奠定民視八點檔收視率基礎的八點檔《春天後母心》中，白冰冰演的卻是王中平的阿嬤，兩人也建立好交情，白冰冰甚至接手購入王中平位於峨眉的咖啡廳，打造成自己的第二個家。

▲白冰冰(右)帶著王中平參觀世界一家。（圖／長興影視）

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▲白冰冰回應閃離賴慧如婚宴。（圖／長興影視）

這次白冰冰特別帶著王中平前往需要預約才能參觀的世界一家，走到幸福廣場前的由快樂、幸福、歡喜3個門所組成的山門，白冰冰問王中平要選哪個門？他選擇幸福門，白冰冰則笑說：「小孩才做選擇，我3個都要。」白冰冰也表示，「只要有朋友來我家，我就會帶他們去參觀世界一家，至今不下10次，這次主殿沒開放，但裡面很莊嚴、壯觀，讓人肅然起敬。」讓白冰冰更開心的世界一家成了她家的景觀，心情煩躁時就會來走一走。

▲白冰冰(右)帶著王中平參觀世界一家。（圖／長興影視）

▲白冰冰曾為女兒白曉燕誦經。（圖／長興影視）

過去白冰冰的曾經很鐵齒，「因為我媽媽很迷信，誇張到只要家裡有狀況就會擲筊，問是不是誰造成的？只要聖杯，那個人就跳到黃河都洗不清，所以我告訴自己不能跟媽媽一樣。」

直到因為女兒白曉燕事件，她每個晚上哭到不能自己，連哭了15年，直到有一天她跪拜在觀世音菩薩面前，眼前有兩本經文《普門品》和《地藏王菩薩經》，她先念完了祈福、避邪用的《普門品》，後來覺得自己應該念的是能幫助過世親人，往生善處的《地藏王菩薩經》，因此她每天晚上都花3小時來唸《地藏王菩薩經》，「唸著唸著就忘了要哭，有時候太忙唸到一半會跟菩薩請假，忽然有一天發現我唸經就沒有在夜晚哭了，我打電話跟好朋友說了這件事，結果朋友都沒有說話，換她嚎啕大哭，因為她擔心了我好多年，我的痊癒，是她釋放的時候，兩個人就在電話裡哭成一團。」白冰冰靠著唸經雖然沒有每晚哭，但只要一碰觸還是會掉眼淚，花了20年才走出來。

最近白冰冰因為參加賴慧如婚禮，被爆不滿座位安排，沒吃喜酒就先行離開的事，她已解釋當天是好日子要連趕3攤，目前人正在新加坡表演的白冰冰私下感傷地說，「每次看到別人嫁女兒，新娘子進場拉禮炮時，眼淚就會一直掉下來，會願意參加婚禮已經非常難得。」28年前白曉燕遭綁架撕票，是烙在白冰冰心裡永遠的痛，雖然已經放下，但只要去到曾跟女兒一起去過的地方，逛街看到適合女兒穿的衣服，還是會觸痛她的心。

白冰冰花了20年時間走出來，除了朋友的陪伴外，她也借助宗教力量來平復自己，「每一尊神佛，每一個教派，我都尊敬，我也曾經去了2、3年基督教的查經班，我也感謝道教媽祖、玄天上帝、關聖帝君的保佑，心裡有不安就是拜觀世音菩薩、彌勒佛。」尤其現在她搬到峨眉鄉，早上一起床打開窗戶就會先看彌勒大佛，讓自己一整天心情都很愉快，她也期許自己面對一切紛爭，都能像彌勒佛一樣笑容滿面，大肚能容，「現在的我就是凡事小心謹慎，開開心心 ，世界一家就是我現在的體會，開心工作，有空就跟三五好友到處走走旅遊。」

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