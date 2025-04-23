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目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

婚宴丟包大亂鬥1／苗真酒過三巡情緒遭放大　目擊者：黃少谷拿包回來還被當賊

▲賴慧如婚禮特別設計新郎新娘下台，灌烈酒的橋段。（圖／翻攝自playground_wed IG）

圖文／鏡週刊

八點檔女星苗真意外在賴慧如婚宴遺失包包，氣得堅持要婚宴會館保全報警，在黃少谷誤拿後，仍得理不饒人堅持要法辦，也讓在場人安撫許久才消停。

根據現場目擊者的轉述，黃少谷表情也被嚇到整個情緒高漲，看起來超委屈又無助。而苗真則是「得理不饒人」模式開到底，堅持要保全調監視器、找警察來處理。

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其實現場當下只剩零星賓客和婚顧人員，以及婚宴會館的工作人員，眾人原本都已拆台收尾了，竟又發生這場糾紛，幸好身邊工作人員出面勸和，花了好一段時間才把苗真勸離現場，整場鬧劇才總算告一段落。

婚宴丟包大亂鬥1／苗真酒過三巡情緒遭放大　目擊者：黃少谷拿包回來還被當賊

▲苗真過去曾在社群上曬過一只小包。（圖／翻攝自苗真IG）

事後大家也紛紛替黃少谷叫屈，認為他頗無辜。現場人士向本刊說：「試想，如果真的是想偷包，怎麼還會大搖大擺拿著包包走出去？然後自己走回來還？」覺得黃少谷簡直是倒霉到了極點。其實主要是兩人都醉意高張，情緒也特別放大。

婚宴丟包大亂鬥1／苗真酒過三巡情緒遭放大　目擊者：黃少谷拿包回來還被當賊

▲賴慧如選用的喜餅分量不小，每個賓客離場都是大包小包。（圖／鏡週刊提供）

其實苗真和黃少谷曾在上一檔民視八點檔《愛的榮耀》合作，苗真飾演吳婉君的婆婆，黃少谷則是傅子純的無血緣弟弟，劇情走向沒有交集。加上苗真根本六親不認，黃少谷也是跟著劇力萬鈞，場面扯到比主角賴慧如與劉家銘的婚宴還要荒唐。婚禮風波迄今已10天，雙方酒醒後似乎都不想再講此事，社群隻字未提。

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