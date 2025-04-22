ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女神美谷朱音有著「騎乘位天才」稱號，深受廣大老司機喜愛，然而她早在去年就宣布即將在今（2025）年7月引退，離開AV界倒數3個月，前不久才來參加今年的TAE台灣成人博覽會的她，回日本後也繼續馬不停蹄地工作，22日她開心在Instagram發文宣布引退作已經拍攝完成，感性地寫下入行以來的心聲。

▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會-美谷朱音。（圖／記者周宸亘攝）

▲美谷朱音將於7月正式引退。（圖／記者周宸亘攝）

美谷朱音22日在Instagram限時動態曬出在攝影棚的側拍照，宣告「引退作品，已順利完成拍攝」，她感性表示：「我真的覺得，成為AV女優這段路走得值得，也很慶幸自己努力了過來。能夠好好地劃下句點，讓我感到非常幸福。」接著她坦言要放下「AV女優美谷朱音」這個身分，讓她感到寂寞又不安，但也深知，這一步是「為了尋找人生下一個舞台所踏出的起點」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美谷朱音已經結束引退作的拍攝。（圖／翻攝自美谷朱音Instagram）

▲美谷朱音已經結束引退作的拍攝。（圖／翻攝自美谷朱音Instagram）

此外，美谷朱音還說道：「未來，我想更深入地面對真正的自己。」並且預告這次的引退作品，是一部「所有喜歡美谷朱音的人絕對不能錯過」的作品，要粉絲好好地期待。最後她不忘感激入行以來，所有一起合作過的AV業界同僚，「所有的經歷，對我來說都是無價的寶藏，我的作品還會持續發行，直到7月為止也還會有活動等安排，請大家今後也繼續支持我喔！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

推薦閱讀

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

學生遭撞8人傷！　網喊「康橋家長不好惹」賈永婕親自回擊了

學生遭撞8人傷！　網喊「康橋家長不好惹」賈永婕親自回擊了

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

美谷朱音

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃正杰過世2天「艾瑞絲狂哭」　淚崩訴思念：你要我怎麼辦
  2. 「2025愛嶼搖滾音樂祭」登場 ！　超人氣樂團「怕胖團」驚喜壓軸
  3. 家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了
  4. NewJeans惠仁17歲生日！手寫信謝粉絲「會將現在的試煉當作養分」
  5. 47歲楊謹華「近距離貼臉自拍」洩真實膚況　網看傻：長這樣合理嗎
  6. 《黑澀會》出身被看輕？小薰自爆「被導演丟檳榔」　一年沒戲拍：想回家賣魚
  7. 10大初戀系陸劇女神盤點！　她出道23年仍是「初戀天花板」
  8. 李霈瑜自稱「日常小綠派」蒐集雨水澆花　吳汶芳沒帶吸管「用湯匙吃珍珠」
  9. 從夜店保鑣到「最前衛教宗」！　4部電影盤點方濟各88年傳奇人生
  10. 樂天正妹認「膝蓋鈣化恐動刀」　崔荷潾體況亮燈嘆：笑不出來

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366