「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女神美谷朱音有著「騎乘位天才」稱號，深受廣大老司機喜愛，然而她早在去年就宣布即將在今（2025）年7月引退，離開AV界倒數3個月，前不久才來參加今年的TAE台灣成人博覽會的她，回日本後也繼續馬不停蹄地工作，22日她開心在Instagram發文宣布引退作已經拍攝完成，感性地寫下入行以來的心聲。

▲美谷朱音將於7月正式引退。（圖／記者周宸亘攝）

美谷朱音22日在Instagram限時動態曬出在攝影棚的側拍照，宣告「引退作品，已順利完成拍攝」，她感性表示：「我真的覺得，成為AV女優這段路走得值得，也很慶幸自己努力了過來。能夠好好地劃下句點，讓我感到非常幸福。」接著她坦言要放下「AV女優美谷朱音」這個身分，讓她感到寂寞又不安，但也深知，這一步是「為了尋找人生下一個舞台所踏出的起點」。

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▲美谷朱音已經結束引退作的拍攝。（圖／翻攝自美谷朱音Instagram）

此外，美谷朱音還說道：「未來，我想更深入地面對真正的自己。」並且預告這次的引退作品，是一部「所有喜歡美谷朱音的人絕對不能錯過」的作品，要粉絲好好地期待。最後她不忘感激入行以來，所有一起合作過的AV業界同僚，「所有的經歷，對我來說都是無價的寶藏，我的作品還會持續發行，直到7月為止也還會有活動等安排，請大家今後也繼續支持我喔！」