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金秀賢韓粉、海外粉聯合硬起來！「聘律師怒告惡評」護主：絕不寬恕

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢的粉絲聯盟（Eucharist、DC金秀賢Gallery）於4月22日發表聯合聲明，表示因為無法忍受網路上針對金秀賢惡意誹謗、散播假訊息、名譽毀損、人格侮辱等行為，韓國與海外粉絲聯合一致決定聘請律師處理。

▲金秀賢粉絲聯盟決定聘律師維護權益。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

▲金秀賢因為金賽綸戀情風波而形象受損。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

根據韓媒報導，聲明中指出，粉絲聯盟將積極向網路惡意留言、貼文提告，也會對以假消息為來源的惡意報導出手。粉絲強調：「金秀賢演員多年來始終默默在自己的位置上盡最大努力，我們相信，守護這樣的演員的名譽與權益，是我們理所當然的責任。」強調這次行動是為了保護演員權益與維護健康粉絲文化，「絕不寬恕」任何針對金秀賢的行為。

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▲金秀賢粉絲聯盟決定聘律師維護權益。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

▲金秀賢粉絲聯盟決定聘律師維護權益。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

此前，YT頻道「橫豎研究所」爆料金秀賢曾在已故金賽綸未成年時期與其交往，並指稱金秀賢經紀公司Gold Medalist曾向金賽綸家屬發送存證信函逼債，導致金賽綸承受沉重心理壓力。對此金秀賢方面已全面否認，但《橫豎》仍接連曝光金秀賢私生活，最終，金秀賢公司以違反《性暴力犯罪處罰特例法》等，向《橫豎》、金賽綸家屬提起刑事、民事訴訟。

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