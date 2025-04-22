潤娥美談又一樁！　自掏腰包砸三千萬「送全劇組一人一台按摩器」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星潤娥是女團少女時代的一員，近年深耕戲劇圈，繳出了優秀的成績單，經常傳出各種美談的她，近日正準備拍攝新作《暴君的主廚》，根據韓媒《OSEN》22日報導，潤娥特地自掏腰包花費約3千萬韓元（約台幣70萬）為全體工作人員送上價值不斐的按摩器，作為慰勞長時間辛苦拍攝的心意。

▲潤娥主演的《暴君的主廚》將於下半年開播。（圖／翻攝自潤娥Instagram）

此外，潤娥更貼心隨禮物附上一封手寫信，寫下：「希望大家能稍微舒緩疲勞，直到最後都能加油完成拍攝。我會一直為大家加油打氣，祝大家都健健康康地撐到最後。」信中還配上她在劇中的角色「延智英」插圖，展現對作品的愛與用心。

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事實上，這並非潤娥首次為劇組送上驚喜，她過去在《HUSH》、《歡迎來到王之國》與電影《惡魔搬來了》中，也曾為工作人員準備禮物與手寫卡片。這回收到禮物的工作人員也紛紛在社群分享感謝之情，寫下「真的太感謝了」、「姐姐送的按摩器讓小腿完全放鬆」、「根本是女神！」、「用起來超舒服」等。

▲潤娥送全體劇組人員禮物。（圖／翻攝自潤娥Instagram）

林潤娥與李彩玟主演的《暴君的主廚》預計於2025年下半年播出，改編自同名人氣網路小說，劇情講述一名法國頂尖主廚穿越時空到500年前的朝鮮時代，與一位既殘暴又極度講究美食的暴君相遇後，展開一場融合宮廷料理與現代料理的奇幻生存羅曼史。該劇由曾執導《來自星星的你》、《海岸村恰恰恰》等作的導演張太侑掌鏡，備受期待。