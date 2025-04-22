薛楷莉涉詐遭到起訴　她在美國回應找律師談

記者葉文正／台北報導

前主播薛楷莉涉嫌2022年間，得知前男友擔心因投資糾紛被黑道纏上後，佯稱可透過電視台主管找幫派人士協助，要男友去銀行大額提領現金420萬元，再由警察護送薛楷莉到電視台門口，事後男友打聽處理進度發現錢根本沒送出去，憤而提告，台北地檢署22日依詐欺取財罪嫌起訴薛楷莉。

▲薛楷莉美國當護理師。（圖／翻攝自臉書）

不過薛楷莉被記者詢問時，僅表示：「我沒有收到任何消息，這個內容真實嗎？我也沒有收到任何通知，所以不知道要怎麼回應，現在是美國半夜，我一早還要到醫院上班，我跟律師討論一下才能回覆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲薛楷莉稱沒有收到任何消息。（圖／翻攝自臉書）

薛楷莉曾在臉書PO文：「在我中年的歲月裡，我靠著自己的努力，重新返回到大學，從文組轉到醫學組，跟著一群20出頭的年輕人，重新再唸一個護理系，到現在考上了美國護理師RN執照，在美國從事RN（Registered Nurse)工作，￼當時在台灣的許多朋友都不解，為什麼我要去讀護理，還說這份工作的薪水那麼低。其實，當時只有我系上的師長們才知道我的目標。」

▲《健康超給莉》主持人薛楷莉(左)，右為台大血液腫瘤科田豐銘醫師 。（圖／中天新聞提供）

她也提到，雖然在美國的工作不比台灣輕鬆，但做為一位單親媽媽，我可以找到了工作與生活的平衡。在這裡，一週正職3天，薪水比台灣好，不僅我可以養活自己，也能好好照顧孩子，這是在台灣所無法實現的。