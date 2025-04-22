八仙塵暴拍成台劇！高慧君手臂藏10cm燒燙傷　被急診醫剪掉整塊皮

記者黃庠棻／台北報導

女星高慧君出道超過20年，分別在2007年與2010年拿下金鐘獎戲劇節目女主角、女配角獎，演技備受肯定，日前她因為「眼睛斜視」接受眼睛手術，後續透露原來一直來以來，她都深受甲狀腺功能失調等症狀所苦。今（22）日她出席大愛新戲《院長爸爸》媒體茶敘，也揭露了近況。

▲高慧君出席大愛劇《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

高慧君今（22）日出席大愛新戲《院長爸爸》媒體茶敘，與另外兩位主演范宸菲、高伊玲合體，該部戲將2015年的「八仙塵爆」寫進內容裡，描述傷患與慈濟醫院院長趙有誠（戴立忍飾）的故事。談起當年八仙塵爆的新聞，高慧君透露自己手上也有著長達10公分的燒燙傷傷疤。

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▲高伊玲（左起）、高慧君、范宸菲出席大愛劇《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

講到燒燙傷，高慧君掀起自己的衣服，露出右手臂上的10公分傷痕，透露10幾年前在拍戲的時候，因為擔任女主角，因此用餐只有短短幾分鐘的空檔，某一次晚上煮了米粉，卻不小心手滑，滾燙的米粉就掉在她的手臂上，雖然趕緊甩掉並沖了冷水，但卻因為時間緊迫，沒有沖滿五分鐘就換上戲服上工。

▲高慧君手臂上有10公分燒燙傷傷疤。（圖／記者黃庠棻攝）

隨後，高慧君逐漸感到疼痛，一掀開戲服才發現手臂已經佈滿水泡，趕緊衝到醫院急診處理，卻不巧碰上人滿為患的情況，當時的急診醫生在沒有麻醉的情況之下，直接把她的整片皮剪掉，回想起來仍直呼「好痛」，後來回診了三個月才把傷勢控制住，也在身上留下了疤痕。

▲高慧君手臂上有10公分燒燙傷傷疤。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，高慧君之前深受甲狀腺功能失調所苦，今（22）日現身被發現身材瘦了一圈，她開心地透露目前甲狀腺數值有比較穩定，新陳代謝也跟著變得活絡，再加上努力飲控，因此體態看起來有所變化，直呼「希望能夠慢慢恢復」。至於視力的部分，她表示目前已經恢復，只剩左眼球還有一點突出，還在考慮要開刀還是用中醫針灸治療。

▲高慧君透露目前甲狀腺數值已穩定。（圖／記者周宸亘攝）

此外，高慧君先前為了治療甲狀腺，用類固醇治療，有時一整天都必須躺在醫院打類固醇，後來她決定不再用這個方式治療，改成服用藥物，其中有兩顆是治療癌症的用藥，副作用「第一個是掉頭髮、第二個是永遠停經」，當時她只希望能夠讓甲狀腺功能恢復，便選擇了吃藥，因此目前已經停經，她當時還買了一整箱的衛生棉，收到後坦言「只能跟它們說再見」。