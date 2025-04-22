SBS首播收視冠軍出爐！　強壓《我的完美秘書》、《寶物島》

▲《鬼宮》登今年SBS電視劇首播收視冠軍。（圖／Hami Video提供）



記者翁子涵／台北報導

韓國奇幻史劇《鬼宮》一開播就橫掃收視榜，首集創下平均9.2%、最高10.7%的亮眼成績，第二集也續寫熱度，平均8.3%、最高10.3%，不僅強勢超越SBS前兩部《我的完美秘書》和《寶物島》的首播表現，更榮登2025年SBS電視劇開播收視冠軍，連兩晚穩居全國黃金時段戲劇收視第一，首次主演古裝劇的陸星材開心說：「謝謝大家給予《鬼宮》這麼多關注，之後會更精彩，敬請期待！」

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▲▼《鬼宮》由陸星材、金智勳、金知妍主演。（圖／Hami Video提供）



《鬼宮》由《鬼怪》陸星材搭檔《二十五，二十一》金知妍、《紙房子：韓國篇》金智勳主演，三人接受Hami Video獨家專訪，從練習生時期就已認識超過15年的陸星材與金知妍，這回首次合作就有愛情戲，反而意外自然，陸星材笑說：「因為我們彼此很熟，所以在演戲上完全不需要顧慮。最有默契的大概就是我們都超想快點下班。」金知妍則坦言原本擔心對戲時會無法專心，「偶爾戲外身份會突然跑出來，一笑場的話，這場戲就完蛋了！」

《鬼宮》開場就震撼，陸星材第一集竟然領便當，他飾演溫文儒雅的檢書官「尹甲」，與金知妍飾演的「汝里」重逢不久便遭遇不測身亡，卻被金英光特別客串演出的惡神「強鐵」附身復活。陸星材表示，印象最深的拍攝就是強鐵初次吃到人類食物時的瘋狂表情，「我要用嘴巴表現出強鐵的情緒，拍的時候還吊鋼絲展現興奮的模樣，整個拍到超嗨！」

金智勳在劇中飾演冷靜睿智、肩負改革大業的朝鮮君王「李正」，與陸星材飾演的尹甲情同手足，陸星材說，「兩人在劇中很依賴彼此，但當尹甲被附身後，他變成的強鐵與李正又產生不同的兄弟情，我想觀眾看了應該也會覺得很有趣。」金智勳則補充：「這對兄弟情熱血程度直逼《海賊王》！」此外，他也預告與中殿（王妃）韓素恩將有一段真摯純愛，「這條感情線會是劇中另一個心動亮點，大家一定要追起來！」

