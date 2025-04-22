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阿本健身成效太驚人！42歲狂曬「多張肌肉照」　友私訊：被嚇到

記者劉宜庭／綜合報導

42歲男星阿本（翁瑞迪）近期健身成效驚人，昨（21日）一口氣釋出多張肌肉照，親自回應好友私訊「被嚇到」的疑惑。他笑說：「原來之前發了不少分享，很多人沒看到，其實我已經認真維持一陣子了。」

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

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▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本近期努力健身。（圖／翻攝自阿本臉書）

阿本大方表示，這些照片是他努力健身成果的紀錄，沒事就會拍一堆，「我個人習慣是一定要分享，哈哈，不然稍微一陣子沒維持，肌肉就不知道去哪了！」因此，他將這幾個月以來的紀錄集結成一篇、再發一次，以防「萬一你沒看到」。

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本肌肉照嚇到好友。（圖／翻攝自阿本臉書）

從阿本貼出的照片可見，阿本精實的六塊腹肌線條深邃，不論是健身、洗澡、洗衣、吹頭髮等日常生活瞬間，都不忘展示好身材。其中一個影片中，他在鏡子前自拍，鏡面反射出他練出來的胸肌、手臂與腰線清晰分明，狀態被讚相當好。

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本分享鍛鍊成果。（圖／翻攝自阿本臉書）

事實上，阿本以《模范棒棒堂》出道，一度轉行做幕後，近年將重心轉向目前，經常登上綜藝節目，也經營個人社群平台與自媒體。他對健身的投入早有跡可循，曾多次分享居家訓練日常，這回更公開自己練出好身材，令大票粉絲相當驚豔。

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲阿本。（圖／翻攝自阿本臉書）

▲鏡面反射出阿本結實身材。（圖／翻攝自阿本臉書）

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