ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張根碩臥病6月「罹癌躁鬱症纏身」親談康復之路！　曝超暖新人生願望

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員張根碩近日在節目中坦率分享身心疾病的過往經歷，從躁鬱症到甲狀腺癌，他用真實的生命故事道出成長轉變與未來目標，並強調自己正努力學習，期盼透過賺取更多收入來回饋社會、實現慈善夢。

▲▼張根碩。（圖／翻攝自Instagram）

▲張根碩談罹癌。（圖／翻攝自韓網）

張根碩在4月20日播出的節目《走吧GO》第四季中透露，在日本東京巨蛋演出後曾經臥病6個月，首次被診斷為第二型躁鬱症，並服用了強效藥物。他描述這種病症的週期性：「六個月完全無法做任何事，不想吃、不想動，只能躺在床上；接下來六個月則是創意爆發，睡兩小時就充滿想法。」然而，當該付諸行動時卻又陷入憂鬱崩潰，「自責、否定自己到極點，但我只能撐過去。」他也透露，雖然服役較晚，但作為社會服務要員的2年，讓他首次體驗有規律的生活，也成功脫離用藥，恢復健康狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了躁鬱症，張根碩也談到去年罹患甲狀腺癌的過程，2023年10月被診斷出病情，並於2024年5月接受手術：「第一次聽到癌症時，我直接問醫生：『我會死嗎？』那時我每年都有做健檢，但醫生突然說可能有異常，我還不太相信，直到做了組織檢查才確認是癌。」他坦白承認，那時感受到巨大恐懼，「就算大家說甲狀腺癌是『溫和癌症』，但世界上哪有真正『溫和』的癌？」他花了一週時間默默承受，不敢告訴任何人。

▲▼張根碩。（圖／翻攝自Instagram）

▲張根碩得知罹癌時第一時間不敢跟任何人說。（圖／翻攝自Instagram）

手術順利完成後，張根碩開始更加愛惜自己，自然地戒了菸，每天起床便檢查血壓：「那些讓我痛苦的經歷反而讓我更堅強。」這段歷程也讓他更加堅定慈善志向：「可能聽起來有點誇張，但我真的想賺更多的錢，因為我有夢想要回報我曾經獲得的愛。」他回憶，自己曾向母校漢陽大學捐贈約韓幣12億元（約台幣3000萬元），也是在漢陽大學醫院接受手術，醫院因為看見他的捐贈名單而給予優厚手術條件，讓他深刻感受到「自己曾經想要付出的，最終會回到自己身上。」

張根碩最後表示：「有人也許會說我貪心、裝模作樣，但我會實踐我說的話，所以不怕批評。我能走到今天、住進這麼寬敞的房子，是因為收到了許多愛，回報這份愛，是我應盡的責任。」這番真誠告白，也讓觀眾看見他從人生低谷中走出，轉而以正面能量投入社會的決心。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2刺青猴賣車鬧翻「掏槍」　BB彈狂轟！辣椒水噴滿臉

推薦閱讀

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

40歲尹恩惠重現《宮》申采靜！　凍齡外貌太神網驚：以為19年前舊照

40歲尹恩惠重現《宮》申采靜！　凍齡外貌太神網驚：以為19年前舊照

天殘公祭時間曝光　卡米地總監曝她最後遺言：這次沒能保護妳

天殘公祭時間曝光　卡米地總監曝她最後遺言：這次沒能保護妳

Lizzy酒駕「反省4年」正式宣告復出！　認了：做這決定掙扎很久

Lizzy酒駕「反省4年」正式宣告復出！　認了：做這決定掙扎很久

白種元陷公司醜聞再爆「權勢霸凌」　製作人控他耍大牌強換節目團隊

白種元陷公司醜聞再爆「權勢霸凌」　製作人控他耍大牌強換節目團隊

錄節目提天殘離世哭了！凱莉悼念好友「很衝、是個蕭查某」：好想她

錄節目提天殘離世哭了！凱莉悼念好友「很衝、是個蕭查某」：好想她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

40歲尹恩惠重現《宮》申采靜！　凍齡外貌太神網驚：以為19年前舊照

天殘公祭時間曝光　卡米地總監曝她最後遺言：這次沒能保護妳

Lizzy酒駕「反省4年」正式宣告復出！　認了：做這決定掙扎很久

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張根碩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳婉君遭家暴神隱1月首曬照！　「靜靜待在家也搞壞」自拍揭現況
  2. 熱戀12年！鄭敬淏「最大的幸福是崔秀英的幸福」：我的人生重心
  3. 朱宇謀樂遊曼谷潑水節！　「貼身裙女伴相陪」笑容藏不住
  4. 王品澔暖陪女伴看中醫！　眼神默契拉距離「並肩現最萌身高差」
  5. 小孟老師／4月22日星座運勢　射手座遭上司刁難要當心
  6. 詹雅雯遭瞎傳過世！　親PO截圖「我今天又死啦」5月才宣布開唱
  7. 李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應
  8. 米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友
  9. 40歲尹恩惠重現《宮》申采靜！　凍齡外貌太神網驚：以為19年前舊照
  10. Lizzy酒駕「反省4年」正式宣告復出！　認了：做這決定掙扎很久

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366