張根碩臥病6月「罹癌躁鬱症纏身」親談康復之路！　曝超暖新人生願望

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員張根碩近日在節目中坦率分享身心疾病的過往經歷，從躁鬱症到甲狀腺癌，他用真實的生命故事道出成長轉變與未來目標，並強調自己正努力學習，期盼透過賺取更多收入來回饋社會、實現慈善夢。

▲張根碩談罹癌。（圖／翻攝自韓網）



張根碩在4月20日播出的節目《走吧GO》第四季中透露，在日本東京巨蛋演出後曾經臥病6個月，首次被診斷為第二型躁鬱症，並服用了強效藥物。他描述這種病症的週期性：「六個月完全無法做任何事，不想吃、不想動，只能躺在床上；接下來六個月則是創意爆發，睡兩小時就充滿想法。」然而，當該付諸行動時卻又陷入憂鬱崩潰，「自責、否定自己到極點，但我只能撐過去。」他也透露，雖然服役較晚，但作為社會服務要員的2年，讓他首次體驗有規律的生活，也成功脫離用藥，恢復健康狀態。

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除了躁鬱症，張根碩也談到去年罹患甲狀腺癌的過程，2023年10月被診斷出病情，並於2024年5月接受手術：「第一次聽到癌症時，我直接問醫生：『我會死嗎？』那時我每年都有做健檢，但醫生突然說可能有異常，我還不太相信，直到做了組織檢查才確認是癌。」他坦白承認，那時感受到巨大恐懼，「就算大家說甲狀腺癌是『溫和癌症』，但世界上哪有真正『溫和』的癌？」他花了一週時間默默承受，不敢告訴任何人。

▲張根碩得知罹癌時第一時間不敢跟任何人說。（圖／翻攝自Instagram）



手術順利完成後，張根碩開始更加愛惜自己，自然地戒了菸，每天起床便檢查血壓：「那些讓我痛苦的經歷反而讓我更堅強。」這段歷程也讓他更加堅定慈善志向：「可能聽起來有點誇張，但我真的想賺更多的錢，因為我有夢想要回報我曾經獲得的愛。」他回憶，自己曾向母校漢陽大學捐贈約韓幣12億元（約台幣3000萬元），也是在漢陽大學醫院接受手術，醫院因為看見他的捐贈名單而給予優厚手術條件，讓他深刻感受到「自己曾經想要付出的，最終會回到自己身上。」

張根碩最後表示：「有人也許會說我貪心、裝模作樣，但我會實踐我說的話，所以不怕批評。我能走到今天、住進這麼寬敞的房子，是因為收到了許多愛，回報這份愛，是我應盡的責任。」這番真誠告白，也讓觀眾看見他從人生低谷中走出，轉而以正面能量投入社會的決心。