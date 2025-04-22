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李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

【獨家】【同行有心結】陰謀論滿天飛　李多慧掃到全恩菲黑函風波

▲身為首位來台發展的韓籍應援，李多慧（左圖）曾創下年收千萬元紀錄，她與捲入黑函風波的全恩菲（右圖），暫時無緣在中職同台。（圖／翻攝自李多慧、全恩菲IG）

圖文／鏡週刊

韓籍啦啦隊李多慧來台發展兩年，年收破千萬元的她，近日出席活動表示將在台置產，顯然在台發展相當不錯；而李多慧順風順水，連帶也吸引不少韓籍啦啦隊爭相報到，就連她昔日在韓職起亞虎的同事全恩菲，也有意來台。只不過知情人士向本刊透露，有人曾向中職球團發黑函，似想斷了全恩菲來台路，還有人在社交平台爆料，直指發黑函者竟跟李多慧相關人士有關。

李多慧與全恩菲是昔日韓職起亞虎同事，李多慧兩年前加入樂天女孩，成為首位來台發展的韓籍應援，甜美外型讓她迅速獲得廠商青睞，來台第一年千萬年收就輕鬆入袋，也因此吸引李珠垠、李雅英、河智媛、全恩菲等韓籍應援來台發展。

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【獨家】【同行有心結】陰謀論滿天飛　李多慧掃到全恩菲黑函風波

▲李多慧很適應台灣生活，激勵了不少韓籍應援女孩想來台發展。（圖／翻攝自李多慧IG）

爆黑函　無緣入中職

全恩菲在今年2月曾來台參加WBCQ經典資格賽應援活動，據悉，當時她曾與味全龍接洽，但最後因為黑函爆料而告吹，熟悉中職運作的知情人士向本刊透露，「全恩菲想要來台發展，第一個接洽的球團就是味全龍，但（簽約）球隊應該是沒有機會了！」而爆料內容與全恩菲在社交平台上諸多情緒性發言有關。

但畢竟全恩菲在韓國人氣很旺，儘管沒有簽約中職，仍有不少經紀公司向她招手。本月15日她悄悄抵台，隔天晚間就受邀出席廠商VIP活動，現身台北大巨蛋。據悉，她此行除了出席活動外，也已簽約新的經紀公司，至於新的身分，經紀公司也透露：「與啦啦隊無關。」

【獨家】【同行有心結】陰謀論滿天飛　李多慧掃到全恩菲黑函風波

▲全恩菲憑著甜美外型，成為韓國人氣最旺的啦啦隊女孩。（圖／翻攝自全恩菲IG）

韓籍啦啦隊陸續來台發展，讓廠商有更多選擇，李多慧工作量也將受到影響，最近網路上甚至出現爆料信，指出當初向各球團發出黑函阻止全恩菲來台的，與李多慧身旁的人脫離不了關係。

【獨家】【同行有心結】陰謀論滿天飛　李多慧掃到全恩菲黑函風波

▲全恩菲（右一）昔日曾是女團ANS一員。（圖／翻攝自official_ans_IG）

廣告餅　韓妹眾人分

對此，知情人士向本刊澄清：「雖沒聽說是李多慧經紀公司發黑函這件事，但可以理解會傳出來是李多慧經紀公司去用（發黑函）。」

知情人士表示：「李多慧的人氣並沒有下滑，只是韓籍應援選擇變多了，廠商未必要找她，收入一定會減少。」加上台灣啦啦隊競爭很激烈，「若以味全龍每年在韓國應援廣告贊助有一千萬元，李多慧來台第一年隊上韓籍應援只有她一人時，她就有一千萬元進帳。若全恩菲如願簽約味全龍，球隊一定會將廣告分給全恩菲，對李多慧來說當然不想全恩菲進味全龍。」

【獨家】【同行有心結】陰謀論滿天飛　李多慧掃到全恩菲黑函風波

▲李多慧（前排右六）來台人氣旺，經常辦活動與粉絲互動。（圖／奧比懷登提供）

對李多慧及工作人員捲入黑函事件，球團行銷經理表示：「全恩菲雖有透過中間人接洽，但球團並沒有跟對方洽談。而李多慧經紀公司更不可能發黑函，來阻斷全恩菲來台發展。」


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