米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

▲米可白（左）和孫綻（右）相差3歲的姐弟戀，因兩人的經濟差距開始浮現裂痕，爆出了分手危機。（圖／翻攝自米可白IG）

圖文／鏡週刊

米可白和小3歲的男友孫綻去年認愛，這一對交往2年的愛侶，悄悄進展到同居的階段，想不到卻因雙方的經濟差距，產生了裂痕，鬧出了分手危機。

米可白和孫綻爆出戀情後，一度頗高調在媒體放閃，尤其孫綻在公開場合受訪更直言2人交往是朝結婚方向進行，加上米可白已經凍卵，讓這段姐弟戀越看越有譜，且據本刊得知的消息，其實他們已經進展到同居階段，讓人有試婚的聯想。

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▲米可白（右）和孫綻（左）因拍《追分成功》假戲真做，但隨著此劇腰斬，戀情也岌岌可危。（圖／台視提供）

分攤家用能力 出現問題

想不到真正生活在一起，才面臨重大考驗，由於孫綻大多時間都住在米可白的家中，一開始還會以付房租、水電費的方式分攤家用，但畢竟孫綻資歷尚淺，在戲劇圈工作不多，且隨著兩人的定情劇《追分成功》腰斬，孫綻的收入銳減，便沒什麼能力幫忙分擔。

▲孫綻（右）在演藝圈處於「尚在努力中」的階段，戲劇產量並不多。左起為李李仁、林嘉俐。（圖／鏡週刊提供）

米可白得過金鐘獎，不管在台視或民視演出，都有著近乎女一的地位，之前兩人演同一部戲時，還有機會同進同出、朝夕相處，但隨著米可白改投民視，忙著拍戲的女方，漸漸少了和孫綻相處的時間，關係也就越來越疏離。

▲米可白曾獲得金鐘女配角獎，奠定她在戲劇圈的地位，也越來越有女一的氣勢。（圖／鏡週刊提供）

沒再提及男友 過年至今

本來兩人未公開時，身邊友人都能嗅到米可白身上滿滿的粉紅泡泡，如今米可白卻宛若瞬間清醒，也讓這段戀情因為經濟差距，爆出了分手危機。

其實早在米可白認愛前，他們的感情就充滿矛盾，例如一開始電視台不希望米可白太公開，因為會對後續角色走向難以安排，於是去年2月米可白受訪時，含蓄地表示有了新對象，沒有否認是圈內人，但她和孫綻在社群傳情，眾人早就猜得八九不離十。

▲米可白今年因為愛犬生病，在忙拍戲之餘，幾乎無暇顧及談戀愛。（圖／翻攝自米可白IG）

直到去年8月中旬，隨著戀情越來越穩定，孫綻率先公開認愛，大讚米可白是「非常貼心、善良又努力的女孩」，接著米可白透露已經帶孫綻見過爸媽，開啟兩人的大放閃時期，米可白也會跟著有虔誠信仰的男方去教會。

只是相較於男方受訪時對於戀情侃侃而談，米可白卻擅長打太極，對於結婚話題，米可白總是表示「先以工作為主」「拍完戲再說」，也可見她對未來的態度比較保守。今年2月開工，孫綻還提到要共度情人節，但米可白從過年後至今，都沒再提過男友，也讓身邊人覺得異樣，猜測戀情出現危機。





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