范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

記者劉宛欣／綜合報導

藝人范范（范瑋琪）日前在大陸成都舉辦演唱會，吸引超過1.2萬名歌迷到場支持，她在演唱會上含淚感謝歌迷的不離不棄，退場時甚至下跪，影片傳開後引起討論。對此，作家苦苓21日也在臉書發表看法，驚呼「以為跪舔只是形容詞，沒想到是動詞！」

▲范瑋琪跪謝中國大陸不離不棄的歌迷。（圖／翻攝自微博）

苦苓21日在臉書分享了范瑋琪的相關報導，除了范瑋琪跪謝粉絲的內容以外，還提到了丈夫陳建州支持愛妻寫下「感動的夜晚」、「演唱會首站大成功」、「感謝上帝的帶領」等，苦苓對此不以為意，諷刺地表示：「我之前都以為『跪舔』只是形容詞，沒想到還真的是動詞！范瑋琪妳已經跪了，再來就請妳示範怎麼舔。」最後還補槍「記得先把要舔的地方擦乾淨」。

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▲苦苓貼文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

此前，范瑋琪在演唱會上表示：「其實我覺得，怕被別人討厭並不是我的弱點。這個世界很喧囂，人生非常的短，我要為我自己而活，你們也要為你們自己而活。」一直都有在關注粉絲的評論，知道有很多人支持自己，在演唱會尾聲，范瑋琪站到升降台上準備退場，她一邊向歌迷道謝，一邊跪下雙手合十並鞠躬，畫面引發討論。